Luiza Possi lança 'Não faz Sentido' e fala do desafio de ter sua gravadora: "É muita liberdade"

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a cantora Luiza Possi explicou estratégia de lançar uma música por vez de seu novo álbum

A cantora Luiza Possi lança nesta sexta-feira, 21, a música 'Não faz sentido', em parceria com Elana Dara. A canção é o sétimo e último lançamento do novo álbum dela, intitulado 'Luiza Pop'. Todas as faixas e clipes já estão disponíveis.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, a artista falou sobre o novo álbum, que mostra uma Luiza completamente diferente do que o público já viu: moderna, ousada, com referências do pop atual e totalmente urbana. O projeto também conta com muita versatilidade na hora de cantar e dançar simultaneamente com um grupo de bailarinos que representam a diversidade e inclusão.

"[O álbum pop] foi baseado nas coisas que eu gosto de escutar e que eu queria sentir essa sonoridade comigo", contou ela, revelando os artistas que gosta de escutar e que são referências como Beyoncé, Drake, Bruno Mars, entre outros. "Me deu uma vontade de fazer um álbum, claro que dentro da MPB, só que mais pop", acrescentou.

'Não faz Sentido' foi a primeira música produzida para o álbum, contudo, a cantora e sua equipe decidiu lançá-la por último. "A gente quis abrir com Agridoce, porque era a que mais falava de mim no momento, do cotidiano, me apresentava de uma nova forma, um pouco de sal, um pouco de açúcar, um pouco de maldade, uma pitada maluca. Acho que me define bastante. E Não faz Sentido foi ficando mais para o final", explicou, revelando que a música e o clipe 'tem uma pegada latina'.

Enquanto produzia o álbum, Luiza decidiu convidar Elana Dara para fazer parte deste single. A artista, aliás, compôs várias canções do álbum. "Foi uma das grandes compositoras do álbum todo... [Eu conheci ela] através da Head Midia, que é uma produtora de música", contou ela, explicando que no começo iria cantar sozinha. "A gente pensou em alguns nomes e depois eu falei: 'porque não a própria Elana, que é maravilhosa'. É uma menina que eu super acredito, super promissora, que escreveu mais de cinco músicas do álbum, então eu quis que fosse ela", justificou.

O projeto pop de Possi foi revelado ao longo de oito meses, todas com clipes, e a decisão de soltar um single por mês foi uma estratégia da cantora e de sua equipe, já que segundo ela, todas as faixas eram foco. "Foi uma questão estratégica lançar música por música. Nos dias de hoje, se você lança de uma vez só, a coisa se consome muito rápido, e a primeira pergunta que é a pessoa faz é: 'quando vai ser o próximo lançamento'", disse ela.

"Eu acabei de ficar meses para gravar essas músicas, para chegar nesse resultado e a primeira coisa que as pessoas querem saber é o próximo [projeto]. Então pensando nisso, eu quis fazer um clipe para cada uma, um lançamento para cada uma. Como todas tinha feat, todas eram faixas foco, não tinha única faixa foco do álbum, todas eram especiais", afirmou, que vai apresentar pela primeira vez todas as músicas do álbum no show que fará no dia 16 de agosto, no Blue Note, em São Paulo.

Luiza, vale lembrar, já lançou nas plataformas digitais e de vídeo as músicas 'Agridoce', com participação de Lulu Santos. 'Amor sem pausa', feat com Grag Queen. 'Nos meus sonhos', com Gaab. 'Waze', com Luccas Carlos. 'Frio da Barriga', em parceria com Wanessa Camargo, e 'Luz, com rap assinado por Rincon Sapiência.

Gerenciamento da carreira

Luiza decidiu ter sua própria gravadora, a Helena Produções, e agora ela cuida de todos os detalhes de seus projetos. Para a cantora, a responsabilidade de gerenciar todas as fases do novo álbum foi o seu maior desafio, mas a liberdade de tomar suas decisões foi fundamental para ela criar o próprio selo.

"O maior desafio foi fazer tudo sozinha, sem investidor, gravadora, eu sendo minha própria gravadora. Eu montei o meu selo para poder fazer esse álbum. E é um grande desafio, é muito bom, é muita liberdade, mas ao mesmo tempo é um grande desafio, porque todas as decisões são suas. Quando se tem muito poder, você também tem muita responsabilidade sobre aquilo. Se der certo, é cem porcento seu, se der errado, é cem porcento seu também", afirmou.

Possi decidiu não ter contrato com uma gravadora para poder ter "liberdade". "Eu vou continuar tomando conta de tudo. Claro que eu posso fazer uma parceria com alguém, mas eu vou continuar a frente da Helena Produções, que é a minha gravadora", ressaltou.

Por fim, a artista ainda revelou os próximos passos da carreira. "Vou lançar no dia 15 de outubro meu DVD de 20 anos. Tem muita coisa para acontecer. Já tem um outro álbum engatilhado, de releituras, em parceria com a gravadora Onda e o DJ Lucas Borchardt. Não para, o ritmo é frenético", completou.