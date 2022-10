Luiza Possi anuncia primeiro single de Luz, sua personagem no metaverso

Luiza Possi lança clipe com muita tecnologia: "A gente fez em um chroma key e usou uma roupa que custa cento e cinquenta mil dólares"

Daniela Santos Publicado em 21/10/2022, às 11h00

Luiza Possi (38) decidiu criar uma influenciadora virtual no metaverso, e esse avatar, chamado Luz, chega com um single e videoclipe inédito nesta sexta-feira, 21, também intitulado 'Luz', nas principais plataformas de streaming.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a cantora deu detalhes sobre a criação desse avatar no metaverso e explicou como o público poderá consumi-lá no mundo real. Segundo a artista, a Luz é uma versão parecida com ela, contudo, mais destemida e sem alguns medos.

"A Luz não sou eu, é alguém que eu criei muito parecida comigo. Ela tem 27 anos, é sagitário, pula de paraquedas, ela não tem medo de altura, não tem vários medos. Ela é solteira, é mais nova, é tudo que eu gostaria de ter sido, mas a minha vida foi para outro lado. Eu desenhei a personalidade dela com o que eu estaria fazendo agora se eu tivesse 27 anos e não tivesse uma série de limitações", pontuou.

Luiza também contou que decisão de se aventurar no metaverso se deu por conta das demandas do mercado. "Eu estou sempre antenada com as novas tecnologias, com o que está acontecendo no mundo virtual, onde a gente mais está presente hoje. E eu tenho a Luz como um investimento mesmo e como uma nova chance de ser eu de novo. É muito louco essa história do metaverso porque é uma nova oportunidade de você se fazer depois de já ter vivido muito, mas é uma nova oportunidade de ter outros medos, desafios, personalidades, qualidades. É muito fascinante a criação dela", afirmou a cantora, que está desde março estudando e criando o avatar.

A escolha do nome e o primeiro single

Na entrevista, Luiza explicou a escolha do nome da influenciadora virtual. "O nome Luz tem muito a ver com a personalidade dela, com a minha personalidade. É um nome curto, e em qualquer lugar do mundo você entende que luz é luz, mesmo que você não fale português", afirmou ela, revelando que sua empresária, Karina Sato, que sugeriu o nome. "A gente também está pensando muito de uma forma plural e mundial, porque o metaverso não tem lugar, ele não tem limites, ele pode estar em qualquer lugar", acrescentou ela, que se tornou primeira cantora brasileira a lançar uma canção no metaverso.

A cantora também deu detalhes sobre o primeiro single em parceria com Luz e com o rapper Rincon Sapiência. "O pessoal que trabalha comigo que tiveram essa ideia. E o Rincon é muito ligado com a história do futuro, o digital. Ele gostou muito quando a gente falou que era sobre o metaverso", contou ela sobre o feat.

Nessa parceria, Luiza revelou que a gravação do videoclipe foi completamente diferente do que está acostumada. "A gente fez em um chroma key e usou uma roupa que custa cento e cinquenta mil dólares. É uma roupa cheia de eletrodos, e ela é toda feita para isso. Então todos os meus movimentos apareciam na Luz. O lip sync (sincronia labial) está tudo perfeito", revelou a artista, que também dá voz a influencer.

Para o primeiro single de Luz, a cantora decidiu compor uma música que focasse no futuro. "[A inspiração] foi o futuro, a história de está iluminando tudo, de por onde ela passa tudo vira luz, mas a música começa falando: 'Anos luz a frente, a noite o sol é quente'. Então como é a gente vai tá daqui anos luz a frente. Essa luz é uma velocidade muito rápida, como que é isso? A gente está falando lá pra frente", ressaltou.

Luz, avatar criado por Luiza Possi no metaverso - Foto: Divulgação

Luz, avatar criado por Luiza no metaverso - Foto: Divulgação

O metaverso e o mundo real

Luiza Possi ressaltou que o metaverso e o mundo real estão bastante conectados, já que lá as pessoas também podem comprar roupas, casas e curtir momentos de lazer. "As pessoas não precisam ter medo do metaverso e não precisam entender completamente como funciona para consumirem o metaverso", garantiu ela.

A artista também contou que Luz não ficará apenas no metaverso e que vai se aventura nos meios digitais da vida real. "A Luz é uma influenciadora digital que vocês vão poder consumir tanto no YouTube, quanto no Instagram, TikTok e também nos jogos. Ela é completamente fácil de ser achada e consumida", afirmou ela, revelando que o avatar terá um perfil nas redes sociais e também no Spotify. "Ela tem uma vida dela paralela a mim. Ela tem contratos que eu não tenho."

Com a criação de Luz, a filha de Zizi Possi (66) refletiu sobre o que mudaria em sua personalidade. "Eu seria tão destemida quanto ela e um pouco mais sagitariana. Eu sou muito canceriana, ela é mais otimista na vida, mais debochada que eu, menos séria", avaliou, revelando que acredita que no futuro a influencer pode se espelhar nela e resolver formar sua própria família. "Sempre tem essa possibilidade, ela está com 27 anos, mas eu tenho pra mim que a meta dela é casar e ter filhos. Então eu não deixo de ser o metaverso dela", brincou.

Expectativa para o lançamento

Animada para o lançamento do primeiro single de Luz, Luiza está torcendo para que o público goste da influencer que criou e que curtam a música que ela compôs.

"Eu espero que as pessoas tenham muito carinho por ela. Porque ela foi criada com muito amor, tecnologia e muito senso de futuro, presente e com muita vontade de unir os dois mundos. Ela é luz. Tomara que as pessoas curtam a música, é uma porrada. Tomara que as pessoas curtam muito", completou.

