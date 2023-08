Luiza Possi se derrete ao postar cliques inéditos com os filhos: "Mamãe coruja"

A cantora Luiza Possi encantou os seguidores ao postar fotos com os dois filhos, Lucca e Matteo

A cantora Luiza Possi explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 5, ao postar uma sequência de cliques inéditos com os filhos, Lucca, de quatro anos, e Matteo, de 1 ano, fruto de seu casamento com Cris Gomes.

Nos cliques postados non feed do Instagram, a artista, que lançou recentemente a música Não faz Sentindo, que faz parte do álbum 'Luiza Pop', surgiu sentada em um sofá, usando um look xadrez, ao lado dos herdeiros.

Ao dividir as quatro fotos com Lucca e Matteo, Possi se derreteu pelos meninos. "Meus alemãezinhos estão crescendo muito rápido, a mamãe coruja baba mesmo. E não é pra babar?", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Meu Deus, que surra de beleza. Eles são lindos igual a mãe", escreveu outra. "Seu útero é pincel, simples assim", afirmou uma fã. "Dois príncipes", comentou mais uma.

Confira a publicação:

Luiza Possi mantém intimidade com o marido mesmo com dois filhos

Sucesso como cantora, Luiza Possi tem conciliado a carreira profissional com a maternidade. Mãe de Lucca, de quatro anos, e Matteo, de 1 ano e nove meses, fruto de seu casamento com o diretor de TV Cris Gomes, ela revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como faz para lidar com a profissão, dar atenção aos filhos e ao também casamento. "É um dia de cada vez, equilibrando pratos", afirmou.

Além da carreira e da maternidade, Luiza Possi também não deixa de lado o casamento. A cantora está casada com Cris Gomes desde setembro de 2018, e garantiu que os dois sempre procuram separar um momento para o casal. "Precisa ter jogo de cintura. Eu e meu marido temos uma rotina de casal. A gente sempre procura sair só os dois, pelo menos de dois em dois meses viajar, passar um fim de semana só nós dois", garantiu. Confira a entrevista completa!