Quem é o marido de Luiza Possi? Cantora surge aos beijos na festa do filho

Luiza Possi faz rara aparição em público com o marido ao celebrar o aniversário do filho caçula. Saiba quem é!

A cantora Luiza Possi esbanjou romantismo em uma rara aparição em público com seu marido, o diretor de TV Cris Gomes. Os dois apareceram sorridentes e trocando beijos na festa de aniversário do filho caçula, Matteo, que completou 2 anos de idade. Nas fotos, eles posaram juntinhos e esbanjaram sintonia.

Cris Gomes é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e é diretor de TV. Ele já trabalhou na RBS TV e ficou mais de 20 anos na Globo, onde trabalhou no programa Domingão do Faustão. Inclusive, ele acompanhou Faustão em sua mudança para a Band, onde dirigiu o programa Faustão na Band até o seu fim em agosto deste ano.

Cris e Luiza se casaram em setembro de 2018 em uma cerimônia luxuosa, que teve a presença de famosos, como Fátima Bernardes e Eliana. Eles estão juntos desde 2017 e são pais de dois meninos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 2 anos.

Fotos: Tomze Fonseca/ AgNews

Luiza Possi fala de sua família

Sucesso como cantora, Luiza Possi tem conciliado a carreira profissional com a maternidade. Mãe de Lucca, de quatro anos, e Matteo, de 1 ano e nove meses, fruto de seu casamento com o diretor de TV Cris Gomes, ela revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como faz para lidar com a profissão, dar atenção aos filhos e ao também casamento.

"É um dia de cada vez, equilibrando pratos. Tem dias que estou trabalhando mais, tem dias que estou sendo mais mãe. Uma semana de férias. Uma semana fazendo shows direto... e por aí vai, um dia de cada vez. Eu acho que equilíbrio não é 50%, equilíbrio é um dia muito e um dia pouco", refletiu.

Mesmo fazendo de tudo para passar um bom tempo ao lado dos filhos pequenos, Luiza confessou que se sente culpada por deixar os meninos em casa para trabalhar. "Culpa é uma coisa que faz parte do universo de ser mãe. Me sinto culpada sempre, o tempo inteiro, mesmo se eu tiver passado um mês colada com eles na hora que sair de casa pode ter certeza que eu vou falar: 'meu Deus, será que tá tudo bem sair de casa'", desabafou ela, revelando como se diverte com Lucca e Matteo quando está de folga.