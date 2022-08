Luísa Sonza exibe look preto e branco em show: ''Cachorra de grande porte''

Cantora Luísa Sonza posta fotos exibindo conjunto preto e branco usado em show e recebe chuva de elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 17h58

Neste domingo, 07, a cantora Luísa Sonza (24) encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos do look usado na noite anterior durante show em São Paulo.

A artista, que tem se destacado no cenário pop brasileiro e recentemente lançou o single Cachorrinhas, surgiu produzida para show nas imagens publicadas em seu feed no Instagram. Com os cabelos loiros soltos, ela apostou em conjunto de top e calça pretos com detalhes em branco. Em alguns cliques, Luísa aparece usando um boné preto, com a escrita "#1 do mundo", em inglês.

"Cachorra de grande porte Rwaaaaaawwr", escreveu Luísa Sonza na legenda do post, em referência ao seu novo single, Cachorrinhas.

Os seguidores exaltaram a beleza de Sonza nos comentários da publicação. "Amei o look", disse Ludmilla. "Recebaaaaaaa", brincou Pabllo Vittar. "Maravilhosa", "A braba", "Deusaaaaa", "Você é incrível", "NOSSA QUE MULHER PERFEITA", "Sou apaixonado!!", babaram os fãs.

Recentemente, a atriz Vitória Strada (25), que venceu a edição deste ano da Dança dos Famosos, do Domingão, arrasou na coreografia de Cachorrinhas.

Luísa Sonza exibe look poderoso para show:

Luísa Sonza se pronuncia após desabafo de Elana Dara, compositoras de 'Cachorrinhas'

Na noite da última quarta-feira, 4, uma das compositoras do hit Cachorrinhas, a artista Elana Dara usou suas redes sociais para falar da desvalorização do trabalho dos compositores no Brasil. Ela fez uma série de posts falando sobre o trabalho dos compositores, e citou Marília Mendonça (1995 - 2021) como um exemplo de artista que valorizava os autores por trás de músicas: "Quem sabia valorizar de verdade essa parte embrionária de uma música era Marília Mendonça. Por isso que o sertanejo tá sempre em alta, a galera pega na mão e se ajuda o tempo todo", disse. Após a repercussão, Luísa se manifestou."Só pra avisar, conversei com a Elana, não acho que ela seja uma má pessoa. Acho que ela foi cabaça em vir aqui no Twitter e ficar pilhada sem nem sequer trocar ideia comigo", começou falando.

