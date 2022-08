Vitória Strada arrasa ao reproduzir coreografia de Cachorrinhas, de Luisa Sonza

Vitória Strada arrancou elogios de fãs ao surgir reproduzindo coreografia de Cachorrinhas, nova música de Luisa Sonza

Publicado em 02/08/2022, às 19h00

Parece que após vencer a Dança dos Famosos, Vitória Strada (25) ainda está se dedicando a dança. Nesta terça-feira, 2, a atriz publicou um vídeo onde ela aparece reproduzindo a coreografia de Cachorrinhas, nova música de Luisa Sonza (24).

No clipe, a artista arrasa ao descer até o chão e rebolar muito ao som da canção, enquanto fazia cara e bocas para a lente da câmera.

Na legenda, ela aproveitou para brincar com Luisa: "Obrigada Luisa Sonza por me deixar sem joelhos". Luisa não perdeu tempo e, ao ver o vídeo, comentou dois emojis de foguinho.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Nossa dançarina maravilhosa voltou com tudo!", escreveu um. "Você dança muito!", falou outro. "Zero defeitos!", disse um terceiro.

Alguns famosos, amigos de Vitória, também não se aguentaram e deixaram seus elogios nos comentários: "Sem joelhos real! Maravilhosa!", escreve Yanna Lavigne (32). "Ela entrega!", falou Giovanna Lancellotti (29). "Me ensina", pediu ainda Juliana Paes (43).

Confira o vídeo de Vitória Strada dançando a coreografia de Cachorrinhas, de Luisa Sonza:

Vitória Strada fala sobre a noiva, Marcella Rica

Recentemente, Vitória Strada participou do Conversa com Bial e, durante o bate-papo, a famosa comentou sobre o seu relacionamento com Marcella Rica.

Vitória contou que se questionava sobre estar se apaixonando por uma mulher: "Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Nos demos bem desde o início. Acho que se não fosse um sentimento tão forte, talvez não tivesse acontecido, porque eu sempre fui uma pessoa ponderada, que não namora tanto, mas com a Marcella veio um sentimento com tanta força, que não tive dúvidas e me joguei", disse ela.

