Luísa Sonza se manifesta após desabafo de Elana Dara, compositora de 'Cachorrinhas': "Foi cabaça"

Luísa Sonza usou as redes sociais para falar sobre o desabafo de Elana Dara, que falou sobre a valorização dos compositores de música

Redação Publicado em 04/08/2022, às 09h09

Na noite da última quarta-feira, 4, uma das compositoras do hit Cachorrinhas, interpretado por Luísa Sonza (24), a artista Elana Dara usou suas redes sociais para falar da desvalorização do trabalho dos compositores no Brasil.

Em seu perfil no Twitter, Elana fez uma série de posts falando sobre o trabalho dos compositores, e citou Marília Mendonça (1995 - 2021) como um exemplo de artista que valorizava os autores por trás de músicas: "Quem sabia valorizar de verdade essa parte embrionária de uma música era Marília Mendonça. Por isso que o sertanejo tá sempre em alta, a galera pega na mão e se ajuda o tempo todo", disse.

"Quando eu tiver no topo, compositor vai ter voz, vai ser valorizado como MERECE! É muito injusto e frustrante você não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em % de composição também", escreveu Elana.

A compositora seguiu seu desabafo nas redes sociais, e Luísa Sonza também fez uma série de posts sobre a situação. A cantora revelou que conversou com Elana Dara em off: "Só pra avisar, conversei com a Elana, não acho que ela seja uma má pessoa. Acho que ela foi cabaça em vir aqui no Twitter e ficar pilhada sem nem sequer trocar ideia comigo", iniciou Luísa.

"Já nos resolvemos, agora do jeito certo, conversando, eu e ela", finalizou a artista.

Na sequência, Elana também falou que se resolveu com Luísa. Segundo a compositora, sua indignação veio de vários fatores que foram acontecendo, e os tweets foram uma forma de fazer as pessoas valorizarem o processo de composição de músicas.

"Respeito todo o trabalho feito por toda a equipe dela. Não queria me sentir passiva e acabei agindo de um jeito imbecil", escreveu Elana.

Luísa Sonza se manifesta após desabafo de Elana Dara:

n to querendo “mexer” com ngm. so to relatando um FATO q acontece o tempo TODO nas composições. tava vendo a Ariana Grande falando da mina q pensou em Positions… e sem falar de gente tentando surrupiar % de compositor (q ja é pouco) — nana (@elanadaras) August 3, 2022

ai gente ngm é de aço por favor se eu to vindo falar sobre isso aqui é pq foi paia mais de uma vez com mais de uma pessoa. so q ngm fala nada, nunca… 💀💀 — nana (@elanadaras) August 3, 2022

acabei de conversar com a Luisa, acredito q minha indignação foi um conjunto de fatores que foi acontecendo (e que ela não tinha controle) e eu dei sim uma vomitada no twitter, com o objetivo de fazer as pessoas valorizarem o processo de composição e acabou virando uma bolota + — nana (@elanadaras) August 3, 2022

E só p avisar, conversei c a Elana, n acho q ela seja uma má pessoa, acho q ela foi cabaça em vir aqui no tt e ficar pilhada sem nem se quer trocar ideia cmg. E nem ver tds os lados.Acontece. Já nos resolvemos. Agora do jeito certo, conversando, eu e ela. :) — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

esqueçam q ces vão me ver levando rancor e etc. n quero ser uma pessoa assim e acredito sim no melhor das pessoas. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 4, 2022

Mano pra ser artista e estar a frente de tudo tem que ter um estômago INIGUALÁVEL pra não sair surtando. Carai meu Deus qnd eu via de fora não imaginava o quão difícil era, pqp. — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) August 3, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!