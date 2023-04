Luciana Gimenez dá show de elegância ao compartilhar look decotadíssimo

A apresentadora Luciana Gimenez esbanjou elegância ao compartilhar em suas redes sociais o look escolhido para apresentar o Superpop

Nesta quarta-feira, 19, Luciana Gimenez deixou os fãs babando ao compartilhar em suas redes sociais algumas imagens nos bastidores do seu programa na RedeTV!

A apresentadora surgiu nos estúdios do programa Superpop esbanjando beleza e alegria em um look todo preto.

Luciana surgiu nas gravações com um macacão preto sem mangas e bem decotado. Para completar o look, a apresentadora ainda usava um colar de brilhantes.

Em seu Instagram, além de compartilhar fotos do look nos stories, a morena ainda compartilhou um vídeo com diversas poses.

Os seguidores de Luciana adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Que mulher linda”.

Nesta última terça-feira, 18, Luciana Gimenez anunciou em suas redes sociais que não está mais namorando o empresário Renato Breia.

"Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de muitas palavras sobre a minha vida particular. Então, o máximo que vocês vão ouvir de minha parte é que eu estou solteira e pronto. Não tem muito o que falar também", disse a apresentadora.