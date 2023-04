Luciana Gimenez abre o jogo sobre fim do namoro com empresário

Apresentadora Luciana Gimenez confirma o fim do relacionamento com o empresário Renato Breia

A apresentadora Luciana Gimenez (53) usou as redes sociais na terça-feira, 18, para confirmar que seu namoro chegou ao fim.

Nos Stories de seu Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e recebeu a pergunta se está namorando. Em vídeo, Luciana anunciou o fim de seu relacionamento com o empresário Renato Breia.

"Não estou namorando, estou solteira já tem uns dias. Fiquei pensando como eu ia contar e já estou contando. Estou solteira", começou falando, ao surgir de vestido preto.

Em seguida, após publicar uma foto de um coração com curativos, ela disse: "Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de muitas palavras sobre a minha vida particular. Então, o máximo que vocês vão ouvir de minha parte é que eu estou solteira e pronto. Não tem muito o que falar também".

"Eu e Renato terminamos, mas continuamos amigos. Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem o nosso momento de privacidade", escreveu Luciana em outro post. Vale lembrar que Luciana e Renato estavam juntos desde 2021.

Confira o anúncio de Luciana Gimenez:

Luciana Gimenez lamenta não poder usar salto após acidente

Após sofrer um acidente grave esquiando, a modelo Luciana Gimenez, que é adepta dos sapatos de salto desde os 14 anos, lamenta não conseguir mais usá-los. Apesar de esperançosa, ela se mostrou bastante triste no vídeo em que falou sobre o assunto.

Mostrando os sapatos baixos que tem usado há 12 semanas, ela gravou um vídeo falando sobre a autoestima e escreveu na legenda: "Meus novos aliados pós-acidente. Não vejo a hora de voltar para os meus saltos. Quando eu puder usar eles novamente, significa que eu tô recuperada!".

Mostrando tênis e rasteirinhas e depois uma sandália preta com salto superfino, Luciana contou: “Não conseguia nem abrir o armário [de sapatos]. Na hora que eu conseguir colocar esse sapato (disse mostrando uma sandália) estou curada. Depois do acidente] Não conseguia colocar meu pé em sapato nenhum. Só conseguia usar a sandália do meu filho, número 46. Quando uso salto me sinto mais segura, é como estivesse fantasiada”, disse visivelmente emocionada.