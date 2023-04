Luciana Gimenez lamenta não poder usar sapatos de salto após acidente

Adepta dos saltos desde os 14 anos, a modelo Luciana Gimenez está triste por ter de usar somente sapatos baixos

Após sofrer um acidente grave esquiando, a modelo Luciana Gimenez, que é adepta dos sapatos de salto desde os 14 anos, lamenta não conseguir mais usá-los. Apesar de esperançosa, ela se mostrou bastante triste no vídeo em que falou sobre o assunto.

Mostrando os sapatos baixos que tem usado há 12 semanas, ela gravou um vídeo falando sobre a autoestima e escreveu na legenda: "Meus novos aliados pós-acidente. Não vejo a hora de voltar para os meus saltos. Quando eu puder usar eles novamente, significa que eu tô recuperada!".

Mostrando tênis e rasteirinhas e depois uma sandália preta com salto superfino, Luciana contou: “Não conseguia nem abrir o armário [de sapatos]. Na hora que eu conseguir colocar esse sapato (disse mostrando uma sandália) estou curada. [Depois do acidente] Não conseguia colocar meu pé em sapato nenhum. Só conseguia usar a sandália do meu filho, número 46. Quando uso salto me sinto mais segura, é como estivesse fantasiada”, disse visivelmente emocionada.

Ela chegou a experimentar alguns dos sapatos enquanto estava sentada ou colocando somente no pé que não foi afetado e foi nítida a saudade da modelo de vesti-los.

Desde que quebrou a perna em quatro lugares em Aspen, nos Estados Unidos, ela tem passado por grandes desafios por conta da dor, dificuldade de se locomover, limitações e mais.

Veja vídeo: