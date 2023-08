Carolina Dieckmann choca com look para festa de Preta Gil: ''Muito linda''

Com novo visual após fim da novela, Carolina Dieckmann choca ao exibir produção deslumbrante para aniversário de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann caprichou na produção para marcar presença no aniversário de 49 anos de sua grande amiga, a cantora Preta Gil. Nesta quarta-feira, 09, um dia após o evento, a loira compartilhou clique arrasadores do momento e chamou a atenção.

Com seu novo visual, após o fim das gravações de Vai Na Fé, a global surgiu com os cabelos loiríssimos e com uma maquiagem rosada, combinando com o vestido de festa cor de rosa. O modelo longo, com camadas na saia, deixou a artista ainda mais deslumbrante.

"Rosa do amor, pra melhor festa, o maior axé, um amor que não cabe no mundo… ave preta maria", poetizou Carolina Dieckmann ao exibir fotos toda produzida e ao lado de alguns convidados durante a festa muito especial.

É bom lembrar que a atriz e a cantora nem sempre foram tão amigas como são atualmente. Nos últimos dias, durante sua participação no programa Encontro, Carolina Dieckmann revelou que resistiu em se aproximar da filha de Gilberto Gil por ter uma certa "implicância".

Hoje em dia, elas são tão próximas que a artista deixou de passa o Dia dos Namorados com o marido, o diretor Tiago Worcman, para fazer companhia para a cantora, que tinha acabado de separar e está lutando contra um câncer no intestino.

SURPRESA DE PRETA GIL

Após contar sobre como iniciou a relação delas, Carolina Dieckmann recebeu uma mensagem muito especial de Preta Gil, que declarou todo seu amor pela amiga. A artista global então se emocionou e até derramou lágrimas ao ouvir as palavras da cantora.

"Amor da minha vida, eu não tenho palavras pra descrever o que você significa pra mim, a profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor, sem dúvidas nenhuma você é um presente de deus em minha vida, eu tenho muito orgulho do que construímos juntos... ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos 8 meses de muita luta que eu to passando é um acalanto pra mim, pro meu coração... eu te amo infinitamente", disse.