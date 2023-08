Com look luxuoso, Preta Gil celebra 49 anos com festão

Cantora Preta Gil celebra aniversário de 49 anos em grande estilo com festão; veja

A cantora Preta Gil comemorou seu aniversário nesta terça-feira, 08, com uma grande festa, no Rio de Janeiro. Na companhia de sua família e de vários amigos famosos, a artista celebrou mais um ano de vida com muito estilo.

Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques pronta para o evento. Para o momento, a estrela apostou em um vestido de grife com estampa de abacaxi, sandálias verde e brincos grandes de uma joalheria.

"Pronta pra celebrar a vida!", escreveu Preta Gil ao surgir deslumbrante e irradiando felicidade. Nos comentários, os internautas vibraram com a energia da aniversariante, que está lutando contra um câncer. "Belíssima" admiraram. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Em seus stories, a cantora mostrou um pouco da festa, que teve decoração com muitas flores na mesa principal. Muito querida, ela foi prestigiado por vários amigos famosos que agitaram a festa. Ivete Sangalo, Thiago e Regina Cazé, entre outros, se apresentaram.

Preta Gil também publicou um registro ao lado do pai, Gilberto Gil, da mulher atual dele, Flora Gil, e da mãe dela, Sandra Gadelha.

Veja as fotos da festa de Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Nas últimas semanas, Preta Gil viajou antes de realizar uma nova fase de seu tratamento contra um câncer no intestino que descobriu no início do ano. Ela então desabafou sobre a fase que está enfrentando. A cantora falou sobre sua saúde mental estar fragilizada. Inclusive, ela chegou a ir a um hospital após uma crise forte de ansiedade.

"É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista que até parou no hospital recentemente por uma forte crise de ansiedade.

Em abril, saiu a notícia de que o casamento dela teria chegado ao fim depois de Rodrigo Godoy ter sido visto traindo a ex-mulher com uma pessoa próxima deles. A artista estava com o personal trainer desde 2015, quando subiu ao altar em uma cerimônia tradicional na igreja.

Preta Gil fala sobre crise de ansiedade após ser hospitalizada

Preta Gil usou as redes sociais na sexta-feira, 21, para tranquilizar seus seguidores após precisar ser hospitalizada com uma crise de ansiedade.

Nos Stories do Instagram, a artista confirmou que teve uma crise de ansiedade severa, assim como foi informado pelo jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT, e explicou que após ser medicada por seu psiquiatra recebeu alta.

"Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável", explicou ela no começo do texto.

Em seguida, Preta deu mais detalhes sobre o ocorrido e falou que já está muito melhor. Além disso, a filha de Gilberto Gil contou que viajou para comemorar o aniversário de uma grande amiga. "Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", finalizou.