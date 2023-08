Carolina Dieckmann conta que nem sempre foi amiga de Preta Gil: 'Implicância'

"E a gente 'ah não, não quero conhecer ela, não quero conhecer ela', aí teve um dia que a Ivete pregou uma peça na gente, ela tava hospedada num hotel aqui no Rio e chamou a Preta sem me falar e me chamou sem falar para a Preta, aí não teve jeito, a gente se apaixonou à primeira vista, quer dizer, à segunda vista", brincou.

"A gente se encontra num lugar muito sincera, ambas não guardam coisas, nossa amizade é muito limpa, muito pura, não tem miudezas, a gente sempre tá em dia com ela", comentou a atriz.

Carolina falou um pouco da sua amizade com a @PretaGil 🩷 #Encontropic.twitter.com/HAAvJ7WueB — Daily Carolina Dieckmann (@dailydieckmann) August 3, 2023

SURPRESA DE PRETA GIL

Após contar sobre como iniciou a relação delas, Carolina Dieckmann recebeu uma mensagem muito especial de Preta Gil, que declarou todo seu amor pela amiga. A artista global então se emocionou e até derramou lágrimas ao ouvir as palavras da cantora.

"Amor da minha vida, eu não tenho palavras pra descrever o que você significa pra mim, a profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor, sem dúvidas nenhuma você é um presente de deus em minha vida, eu tenho muito orgulho do que construímos juntos... ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos 8 meses de muita luta que eu to passando é um acalanto pra mim, pro meu coração... eu te amo infinitamente", disse.

