Lívia Andrade rouba a cena na praia ao exibir corpaço em biquíni finíssimo

Apresentadora Lívia Andrade esbanjou curvas torneadas ao sair do mar de uma praia da Flória, nos EUA

Redação Publicado em 11/08/2022, às 07h09

A apresentadora Lívia Andrade (39) roubou a cena em mais uma aparição em uma praia da Flórida, nos EUA. Nesta quarta-feira, 10, a loira foi mergulhar no local e ao sair parou tudo ao exibir seu corpaço escultural.

Usando um biquíni preto bem fininho e cavado, a famosa surgiu deslumbrante enquanto ostentava a sua boa forma, que não é resultado de academia e dieta, como ela mesma já disse.

"Agora sim, estou pronta! Alma lavada e salgada", disse Lívia Andrade ao surgir olhando com os cabelos molhados após mergulhar nas águas.

Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Que gata perfeita", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Lívia Andrade deu o que falar ao mostrar outro momento refrescante e bem ousado nos EUA. No registro, a ex-apresentadora do SBT apareceu tomando banho de mangueira e fazendo topless, usando apenas a parte fio-dental de baixo do biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe corpaço durante passagem nos EUA

Nos últimos dias, Lívia Andrade esbanjou suas curvas deslumbrantes com muita beleza ao aparecer de shortinhos e top andando de bicicleta. "Por aí", disse ela ao surgir passeando nas ruas da Flórida nos EUA.

Cheia de estilo e atitude, a loira sempre chama a atenção com seus looks autênticos. Recentemente, ela deu o que falar ao aparecer com um vestido estampado coladíssimo esbanjando seu bumbum empinado, também um lugar nos EUA.

No último domingo, 07, a famosa arrancou suspiros ao fazer um clique de biquíni no banheiro e depois na praia ao lado de um símbolo da paz desenhado na areia. Vestindo o modelo cavado, ela deixou suas curvas à mostra e colecionou mais elogios dos internautas.

