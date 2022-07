Só de top e shortinhos, Lívia Andrade esbanja corpaço ao andar de bicicleta

Apresentadora Lívia Andrade esbanjou beleza ao aparecer em cima de bike usando conjuntinho curto

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 09h13

A apresentadora Lívia Andrade (39) esbanjou beleza ao mostrar mais um momento curtindo sua estadia pelos EUA. Nesta segunda-feira, 25, ela compartilhou fotos andando de bicicleta.

Cheia de estilo, a loira apareceu deslumbrante em cima do veículo ao surgir usando um conjuntinho amarelo curtinho. De shorts e top, Lívia Andrade ostentou seu corpaço pelo passeio.

"Por aí", falou ela ao posar plena em cima da bike cheia de flores. Nos comentários, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "Aí que linda", admiraram os fãs. "Parece uma bonequinha", disseram outros seguidores.

Nos últimos dias, a artista esbanjou beleza ao fazer selfies com vacas enquanto aproveitava a natureza também fora do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade e seu estilo ousado

Cheia de estilo e atitude, Lívia Andrade sempre chama a atenção com seus looks autênticos. Nos últimos dias, a loira deu o que falar ao aparecer com um vestido estampado coladíssimo esbanjando seu bumbum empinado.

