Fazendo topless, Lívia Andrade exibe bumbum empinado em banho de mangueira

Apresentadora Lívia Andrade esbanjou corpaço deslumbrante ao se resfrescar com uma mangueira

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 07h29

A apresentadora Lívia Andrade (39) fez a temperatura subir mais uma vez em sua rede social ao compartilhar um clique ousado nesta quarta-feira, 27.

No registro, a loira apareceu se refrescando com uma mangueira em um quintal e chamou a atenção ao surgir usando apenas a parte de baixo do biquíni. Fazendo topless, Lívia Andrade apareceu de costas e exibiu seu bumbum empinado.

"Refrexxxxxxxxxxco!", falou a famosa ao aparecer deslumbrante no dia de verão nos EUA e se refrescando de uma forma diferente.

Ao aparecer quase nua no registro, a artista logo arrancou suspiros de seus seguidores. "Gata", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe corpaço nos EUA

Nos últimos dias, Lívia Andrade esbanjou suas curvas deslumbrantes com muita beleza ao aparecer de shortinhos e top andando de bicicleta. "Por aí", disse ela ao surgir passeando nas ruas da Flórida nos EUA.

Cheia de estilo e atitude, a loira sempre chama a atenção com seus looks autênticos. Recentemente, ela deu o que falar ao aparecer com um vestido estampado coladíssimo esbanjando seu bumbum empinado, também um lugar nos EUA.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!