Lívia Andrade aposta em biquíni mega cavado e rouba a cena em praia nos EUA

08/08/2022

A apresentadora Lívia Andrade (39) continua aproveitando o verão dos EUA com muita atitude. Nesta domingo, 07, a famosa mostrou novos cliques curtindo uma praia da Flórida e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

De biquíni estampado, bem fininho e cavado, a loira exibiu seu corpaço escultural em uma foto no banheiro e em outros registros feitos na praia. Na areia, Lívia Andrade desenhou o símbolo da paz e surgiu plena ao lado do rabisco.

"Na paz", disse a ex-apresentadora do SBT ao aparecer renovando o bronzeado. Ao exibir suas curvas iluminadas e perfeitas, ela logo recebeu elogios. "Sempre linda", admiraram os fãs. "Perfeita", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Lívia Andrade arrancou suspiros ao aparecer usando apenas uma camiseta micro em um clique feito na cama.

Nos últimos dias, Lívia Andrade esbanjou suas curvas deslumbrantes com muita beleza ao surgir de shortinhos e top andando de bicicleta. "Por aí", disse ela ao surgir passeando nas ruas da Flórida, nos EUA.

Cheia de estilo e atitude, a loira sempre chama a atenção com seus looks ousados. Recentemente, ela deu o que falar ao aparecer com um vestido estampado coladíssimo ostentando seu bumbum empinado, também um lugar nos EUA.

Parando tudo, a artista deu o que falar ao tomar banho de mangueira fazendo topless. Vestindo apenas a parte de baixo do biquíni, Lívia Andrade exibiu seu bumbum empinado no registro ousado.

