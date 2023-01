Lexa rebola o bumbum GG após ensaio de escola de samba

Lexa atrai os olhares para o seu bumbum poderoso ao aparecer rebolando com vestido curtíssimo após ensaio de escola de samba

A cantora Lexa (27) esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo vídeo rebolando. Na madrugada desta quinta-feira, 26, a estrela chegou em casa após o ensaio da Unidos da Tijuca e colocou o seu corpão para jogo.

Em um vídeo no feed do Instagram, a beldade mostrou seu rebolado ao dançar na frente da câmera e com destaque para o bumbum poderoso. “Vídeo na madruga após ensaio de rua da Tijuca”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Lexa é a rainha de bateria da unidos da Tijuca.

Lexa apoia participação de MC Guimê no BBB 23

Nas redes sociais, Lexa faz questão de demonstrar todo o seu apoio para o marido, MC Guimê, durante a participação dele no BBB 23, da Globo. Na madrugada desta quinta-feira, 26, ele contou que está com saudade da esposa e ela escreveu um recado no Twitter.

“Te amo, estou acordada até agora só para te ver. Fica firme aí, que eu sigo aqui te esperando”, disse ela. Antes disso, Lexa falou sobre a postura do amado no jogo. “Estou sentindo o MC Guim~e mais leve e vocês?”, questionou.

Em outro momento, a cantora também falou sobre a amizade dele com as sisters do programa. “Amo a amizade deles! Aliás, o Guimê trata as meninas com tanto carinho, eu tenho zero ciúmes porque ele me respeita demais! Trata a Bru igual irmã mais nova, a Aline como amigona! Quero todas minhas amigas aqui fora”, afirmou.