Leticia Spiller deixa a perna à mostra ao usar apenas maiô vermelho

Leticia Spiller esbanja alegria e toda a sua beleza ao compartilhar novas fotos feitas no pôr do sol

A atriz Leticia Spiller (49) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, ao compartilhar novas fotos com look poderoso. Desta vez, a artista surgiu apenas com um maiô vermelho com uma manga comprida enquanto aproveitava o lindo pôr do sol da janela de um apartamento.

Na foto, a estrela caprichou na pose e destacou as suas curvas impecáveis e também a perna torneada. “Já de olho no que está por vir! Pronta pro verão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza da artista. “Linda, musa do verão”, contou um seguidor. “Perfeição”, afirmou outro. “Sempre perfeita, desde o tempo de paquita”, comentou mais um. “Maravilhosa e iluminada”, contou outro.

Leticia Spiller compartilha fotos inéditas com o filho e celebra aniversário

O filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes, fez aniversário recentemente e a atriz encantou ao fazer uma homenagem para celebrar os 27 anos do herdeiro.

"Hoje o dia é todo dele! Meu "Pitico” rsr Gigante na alma! Nosso amor! @pedropnovaes Voa alto meu filho! Segue teu coração e teu sonho mais profundo. Você é Potencia Pura!", disse ela.

E continuou com palavras de um texto que criou para ele: "Fiz este poema hoje que já veio com música no meu coração pra você: Galego é Ogã de tambor; Galego é Ogã de tambor; O sopro do Galego vem gingar gira de amor; o sopro do galego vem gingá gira de amor; Galego chega na praça sua alma tem cor de flor; Não tem quem não sinta sua pulsação; e o tamanho do seu coração; Bate o tambor na praça galego; Bate o tambor na praça galego; Acorda essa multidão; Acorda essa multidão; Te amo infinito".

