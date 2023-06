Larissa Manoela surpreende com acessório em bastidores de novo filme: “Zero defeitos”

A atriz Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores ao publicar fotos usando acessório inusitado nas gravações de um novo filme

Nesta terça-feira, 13, Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos nos bastidores de uma gravação de um novo filme. A atriz posou para fotos em seu camarim durante as filmagens do filme “Traição Entre Amigas”.

A artista surgiu com uma calça vinho e botas vermelhas, a parte de cima do corpo de Larissa estava coberta com um cobertor. Porém, o que chamou a atenção dos fãs foi que a estrela usava um piercing no septo.

Nos comentários, o ator e noivo de Larissa, André Luiz Frambach elogiou a amada: “Como é gata! Pelo amor de Deus”.

Os seguidores de Larissa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa, perfeita, zero defeitos”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Gata demais”. E uma admiradora ainda comentou: “Tão linda”.

“Perfeita como sempre”, escreveu uma seguidora. E uma outro fã ainda comentou: “Lindíssima”. Uma admiradora reagiu às fotos publicadas dizendo: “Que mulher”.

Recentemente, Larissa comentou com seus seguidores nas redes sociais sobre rumores de que ela estaria grávida. A artista foi perguntada por um de seus fãs sobre o assunto.

"Já faz alguns dias que as pessoas estão mandando coisas desse tipo. Todo ano eu fico grávida. Se fizer as contas de quantas vezes já noticiaram que eu estava grávida e foi fake news, pode ser que quando eu anunciar de verdade, que não é agora, ninguém acredite (risos). Tempo ao tempo galera”, disse ela. Quem recentemente também comentou sobre boatos de gravidez foi a atriz e amiga de Larissa, Maisa Silva.

Romance!

Nesta última segunda-feira, 12, Larissa celebrou seu primeiro Dia dos Namorados ao lado do noivo André Luiz Frambach.

“A vida é surpreendente, mesmo.️ Feliz dia, amor da minha vida!”, escreveu a atriz ao compartilhar fotos com André antes de namoraram e após o início do relacionamento.