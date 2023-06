Maisa Silva nega rumores de affair e dispara: “Sei lá quando vão entender”

A atriz Maisa Silva foi às suas redes sociais se manifestar sobre rumores de um suposto relacionamento e surpreendeu seguidores

Nesta terça-feira, 13, Maisa Silva surpreendeu seus seguidores ao fazer um desabafo em seu Twitter. A declaração da atriz vem após novos rumores de um suposto namoro da famosa surgirem na internet.

Tudo começou quando o jornalista Léo Dias publicou em sua coluna sobre um suposto affair que Maisa estaria tendo com o jogador brasileiro do Real Madrid, Rodrygo Goes. Ainda segundo o jornalista, a atriz de 21 anos e o atleta de 22 estariam se conhecendo melhor.

“Há cerca de um mês rumores dão conta que Maisa Silva está conhecendo melhor o jogador Rodrygo Goes”, escreveu Léo Dias em suas redes sociais divulgando a notícia.

Algumas horas após a publicação, a artista escreveu: “Há cerca de 1 mês rumores dão conta que estão inventando coisas sobre a prima aqui KKKK Conheça Maisa, a brasileira que não pode ter amigo homem que todo mundo fica falando que tá de affair”.

“Segundo a própria, se a vida amorosa dela fosse agitada como vocês afirmam com tanta certeza (erroneamente) ela estava feita. KKK SAIBA TUDO”, ainda debochou a jovem.

A estrela da série “De Volta Aos 15” ainda escreveu: “Inclusive, eu li que eu estava quase NAMORANDO. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar KKKKK A prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados”.

Uma seguidora respondeu a postagem de Maisa comentando sobre o ocorrido: “Eu acho um absurdo quando falam isso da Maisa, ela sempre deixou claro que gosta da vida em off e o ex dela também é bem off. Eu acho que ela não iria ter relacionamento com famoso”.

E a artista respondeu à seguidora: “Eu sou team low profile [‘time perfil discreto’ em tradução livre] gente… Se vocês não entenderam isso até agora, sei lá quando vão entender”.

Aproveitando a situação, Maisa decidiu interagir com alguns dos seus seguidores. Sobre os boatos com seu nome, uma fã comentou com a estrela: “Menina, um cliente contou ontem mesmo que você tá grávida, vim confirmar no seu Twitter”. E a apresentadora respondeu: “Essa aqui é a mais velha de todas, leio desde os 14 [anos] essa fake news”.

Outra seguidora ainda comentou: “Prima, eu gosto que você tá solteira e ainda tá super feliz e vivendo essa fase da sua vida como ela deve ser vivida”. A atriz escreveu: “Eu amo ser solteira, muito bom, mas na TPM eu dou umas refletidas”.

Inclusive eu li que eu tava quase NAMORANDO. Queria mt saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar KKKKK

a prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados... — +a (@maisa) June 13, 2023

Reencontro!

Recentemente, Maisa detalhou em suas redes sociais um reencontro emocionante. Por acaso, a atriz se encontrou com amigas de infância de sua cidade natal, São Bernardo do Campo.

“Essas aqui são praticamente minhas primeiras amigas da VIDA. Lá se São Bernardo do Campo. Não nos encontrávamos há 13 anos, a gente se seguia no Instagram, mas não nos falávamos muito”, explicou a famosa ao postar fotos com as amigas.