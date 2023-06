Maisa Silva relata reencontro emocionante nas redes sociais: “Primeiras amigas da vida”

A atriz Maisa Silva compartilhou em suas redes sociais que se reencontrou com amigas que não via à mais de 10 anos

Nesta terça-feira, 6, Maisa Silva encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Twitter um reencontro com amigas. A atriz comentou que não via as amigas de infância a mais de 10 anos e finalmente o trio conseguiu se reencontrar.

A artista começou falando sobre o tempo que ficou afastada do Twitter e das redes sociais: “Muito atrasada nos posts, tenho várias coisas pra postar. Enfim, depois que você entra no modo ‘vive depois posta’ parece que você não consegue voltar atrás e não vê mais problema em postar 1, 2 ou até 3 semanas depois da coisa ter acontecido, eu até esqueço”.

Porém, a estrela da série “De Volta Aos 15” garantiu que o reencontro foi recente: “Mas tô online agora para contar uma coisa que aconteceu agora”.

Maisa então começou a contar sobre o encontro com as amigas: “Essas aqui são praticamente minhas primeiras amigas da VIDA. Lá se São José dos Campos. Não nos encontrávamos há 13 anos, a gente se seguia no Instagram, mas não nos falávamos muito”.

“Do nada, vejo um story delas (sábado) na praia comentando que faltava eu por trio ficar completo. Elas não sabiam, mas eu estava indo pro Rio hoje a trabalho. Assim o reencontro aconteceu e ficamos conversando por horas. Das surpresas boas da vida”, escreveu a atriz no tweet que ainda continha fotos do reencontro.

mto atrasada nos posts tenho várias coisas pra postar enfim depois que vc entra no modo "vive depois posta" parece que vc n consegue voltar atrás e n vê mais problema em postar 1, 2 ou até 3 semanas depois da coisa ter acontecido KKKKKK eu até esqueço — +a (@maisa) June 6, 2023

essas aqui são praticamente minhas primeiras amigas da VIDA. lá de SJC. não nos encontrávamos há 13 anos, a gnt se seguia no instagram mas n nos falávamos mt, etc.

do nada, vejo um story delas (sabado) na praia comentando q faltava eu pro trio ficar completo.

elas n sabiam, mas… pic.twitter.com/zQvGBmnFr8 — +a (@maisa) June 6, 2023

Look poderoso!

Recentemente, Maisa Silva compareceu a um show da cantora Ludmilla em São Paulo e esbanjou estilo. A atriz foi ao segundo dia de performance da nova temporada da turnê do álbum “Numanice” da cantora vencedora do Grammy Latino.

A morena apostou em um look composto por jaqueta e short prateados e brilhantes que caíram muito bem com a blusa preta que Maisa usava por baixo.