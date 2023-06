Maisa Silva aposta na beleza ao comparecer a show de Ludmilla: “Impecável”

A atriz Maisa Silva revelou look escolhido para comparecer a um show da cantora Ludmilla e recebeu diversos elogios de seus seguidores

Neste domingo, 4, acontece em São Paulo o segundo show da nova fase da turnê da cantora Ludmilla com seu álbum “Numanice”. Entre os presentes no evento estava a atriz Maisa Silva, que esbanjou beleza ao eleger seu look.

Em seu Instagram, a jovem compartilhou o visual escolhido que rendeu vários elogios. A estrela surgiu estilosa e elegante com uma blusa preta por baixo de uma jaqueta brilhante prateada. Maisa ainda deixou suas pernas à mostra ao vestir uma saia curtinha, também prateada.

“Ludmilla in the house! Domingo de Numanice”, escreveu a atriz na legenda das fotos e que complementou seu look com longas botas pretas e uma bolsa da mesma cor que levava nos seus ombros.

Os seguidores da artista adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Linda”. Uma outra admiradora ainda elogiou: “A maquiagem perfeita”.

Um outro fã comentou nas fotos: “Sempre linda”. E outra seguidora comentou sobre a maquiagem: “Amei o delineado”. E outra admiradora escreveu: “Impecável de tão linda”.

Quem também compartilhou seu look para o segundo dia de show, foi a própria Ludmilla. A dona do álbum “Numanice” e vencedora de um Grammy Latino no ano passado arrasou usando um vestido verde com brilhantes bordados.

Ousada!

Neste último sábado, 3, a esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves causou comoção nas redes sociais ao compartilhar seu look ousado para o primeiro dia de show. A dançarina e ex-BBB surpreendeu ao posar com uma peça lilás.

O vestido usado pela participante do BBB 22 era todo aberto e dava destaque para o corpo escultural e a barriga sarada com um piercing no umbigo de Brunna. Os seguidores da musa adoraram as fotos e rasgaram elogios.