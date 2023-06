Brunna Gonçalves aposta em look ousado para show de Ludmilla: “Impecável”

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves vestiu um look ousado para comparecer a um show da esposa Ludmilla e recebeu chuva de elogios

Neste sábado, 3, Brunna Gonçalves deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com um look ousado. A dançarina apostou na beleza ao escolher o visual para comparecer a um show da esposa Ludmilla.

A ex-BBB surgiu com um vestido aberto e todo recortado. A peça lilás decotadíssima e toda recortada deixava toda a barriga sarada à mostra e o umbigo com piercing da participante do BBB 22. Na parte de baixo, a peça apenas cobria o necessário e destacava as pernas torneadas de Brunna.

Na legenda da série de fotos feitas por Fellipe Parks, a dançarina escreveu que estava a caminho do primeiro show da esposa Ludmilla da nova fase da turnê do álbum de pagode da cantora, o “Numanice”.

Nos comentários, a atriz Maisa Silva marcou presença e elogiou a ex-BBB: “Boneca”. A modelo e amiga Gabriela Versiani ainda comentou na postagem ousada da dançarina: “Wow Brunna”.

Os seguidores de Brunna também adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Impecável”, escreveu um fã. E outro seguidor escreveu nos comentários: “A fadinha mais linda”. E um admirador elogiou Brunna: “Deusa”.

“Demais para mim”, ainda comentou uma outra fã da ex-BBB. Uma seguidora ainda reagiu às fotos escrevendo: “Brunna do céu, tá muito perfeita”. E uma outra admiradora disse: “Como você é linda”.

Show!

Recentemente, Brunna e Ludmilla estavam em Londres para acompanhar alguns shows da cantora Beyoncé no Reino Unido. A dançarina compartilhou diversos momentos de diversão em suas redes sociais.

Além de surpreender os seguidores com um vídeo dançando com a esposa durante a performance de Beyoncé, Brunna ainda surgiu posando com seu look estiloso e publicou um vídeo em que a diva pop olhava diretamente para ela.