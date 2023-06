Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram primeiro Dia dos Namorados após noivado

Casal de atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram data com declarações apaixonadas

Nesta segunda-feira, 12, é celebrado o Dia dos Namorados! E para comemorar essa data, o casal de atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach aproveitaram para relembrar que é a primeira vez que passam como noivos.

“O Dia dos Namorados (enrolados) no ano passado VS o Dia dos Namorados (noivos) esse ano”, brincou a atriz, ao compartilhar um antes e depois dos pombinhos. “A vida é surpreendente, mesmo.️ Feliz dia, amor da minha vida!”, completou a famosa.

O dia dos namorados (enrolados) no ano passado VS o dia dos namorados (noivos) esse ano. A vida é surpreendente mesmo ♥️ Feliz dia amor da minha vida! pic.twitter.com/kT4OifzPxg — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) June 12, 2023

André não ficou para trás e se declarou de forma apaixonante pela noiva. “Apesar de achar o Dia dos Namorados apenas 'mais um dia', impossível não deixar marcado e comemorar esse dia com você, no entanto, a grande verdade é que eu comemoro todos os dias que acordo e vejo que estou com você, que estou ao seu lado, que estamos juntos!”, disse o ator.

“Já que você postou um vídeo mais fofo, procurei outros momentos nossos, momentos esses que, como sempre falamos, são apenas 1% de tudo que somos e vivemos. Mas sempre vale a pena o registro desses momentos, registros esses que mostram nossa alma, nosso ser, nossa química, nossa energia e acima de tudo nosso AMOR, RESPEITO E COMPANHEIRISMO! Eu, de verdade, não sei mais o que seria da minha vida sem você pra me apoiar, me ajudar, brigar, brincar, incentivar, dividir e multiplicar tudo”, escreveu André.

“Hoje eu entendo o real significado de casal, de amor. Nunca foi e nunca será errado se entregar e se doar 100%, errado é não ter alguém que faça o mesmo por você, e graças a Deus e ao universo nos encontramos e estamos juntos, e assim será pra vida toda, e outras também. Fomos destinados a nos encontrar e seremos sempre destinados a nos encontrar, a prova mais real disso é que tentamos sabotar esse encontro e o nosso sentimento, mas a vida foi e juntou a gente, e juntaria quantas vezes fossem necessárias pra ficarmos juntos como estamos hoje. Te amo meu amor, viva nosso eterno namoro!”, relatou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)



Larissa ainda aproveitou seu Instagram para fazer outra declaração ao amado. “Amor da minha vida. A gente é tudo isso e muito mais. Que delícia viver com você. Te amo hoje, amanhã e a vida toda! Meu namorado, noivo e melhor amigo. A vida é boa demais com você! Feliz dia todos os dias”, escreveu a atriz.