Larissa Manoela arranca suspiros do noivo ao posar na praia: “Mais linda ainda”

Atriz Larissa Manoela ostenta beleza natural em cliques na praia e ganha declarações do noivo, André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela está curtindo suas férias em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Esbanjando beleza, ela compartilhou alguns cliques deslumbrantes da viagem em suas redes sociais nesta segunda-feira, 7, e deixou seus seguidores admirados. Inclusive, a artista ganhou elogios apaixonados de seu noivo, o ator André Luiz Frambach.

Em meio aos recentes conflitos familiares, a artista mostrou que não se deixou abalar e está curtindo o tempo livre. Nos cliques, ela surgiu com um biquíni branco e um lenço amarrado na cabeça, e posou se jogando no maior estilo ‘livre, leve e solta’ com um sorrisão no rosto: “Bailar no ritmo das ondas do mar”, Larissa legendou a publicação.

Nos comentários, André rasgou elogios para a noiva: “Vai lá amor que ficou linda com isso!!!”, ele comentou sobre o look da amada: “Aliás… ficou MAIS LINDA AINDA!! Porque você já é perfeita”, o ator fez questão de destacar e se declarar para a artista. Vale lembrar que ele foi apontado como pivô pelo rompimento de Larissa com os pais.

Em meio às especulações de que Silvana Taques e Gilberto Santos teriam vendido uma propriedade de Larissa sem sua autorização, os pais da artista abriram o coração em uma carta aberta divulgada na semana passada pelo programa do SBT, o Fofocalizando. Além de esclarecer a situação financeira da filha e rebater os boatos sobre a residências, eles também deixaram uma indireta para o noivo.

No último sábado, 5, Larissa Manoela apareceu só de biquíni enquanto aproveitava o passeio em uma praia deserta e compartilhou diversos cliques nas redes sociais. Mais uma vez, a atriz ganhou elogios apaixonados do noivo, André Luiz Frambach, que faz questão de se declarar em todas as oportunidades.