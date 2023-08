Larissa Manoela capricha nas poses em dia na praia e o namorado diz: 'Sou feliz'

Larissa Manoela abre álbum de fotos e ostenta sua beleza impecável ao curtir dia de sol na praia

A atriz Larissa Manoela aproveitou o final de semana ensolarado para renovar o bronzeado e já atualizou o feed do Instagram com um novo álbum de fotos. Neste sábado, 5, a beldade apareceu só de biquíni branco enquanto aproveitava o passeio em uma praia deserta.

A estrela surgiu em várias poses e deixou à mostra sua beleza impecável enquanto aproveitava a linda paisagem da região. “A felicidade está no (a)mar”, disse ela na legenda. Nos comentários, o namorado dela, o ator André Luiz Frambach, se declarou para ela. “Eu te amo, então eu sou feliz”, escreveu.

Vale lembrar que o nome de Larissa Manoela tomou conta das manchetes na internet nesta semana por causa de uma carta aberta escrita por seus pais. O texto foi revelado no programa Fofocalizando, do SBT, e trouxe a versão deles sobre o rompimento com a filha e os rumores sobre a venda de uma casa nos Estados Unidos. "É com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto escrevendo essa carta para esclarecer e cessar tudo o que está sendo dito diariamente. Optamos por nos abdicar para nos dedicar ao sonho da nossa filha e somos felizes e realizados (...) jamais nos arrependeremos disso, ela é nossa filha única. Por mais que tentem nos separar, nós sempre seremos seus pais e ela será sempre nossa filha e nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação", declararam eles. "Lamentamos muitos por terceiros tentarem criar um ambiente hostil na nossa relação. Nunca vivemos isso. Tudo o que nossa família conquistou teve sempre um objetivo: cuidar da nossa filha", disse.

Os dois também negaram que tenham vendido a casa da atriz sem autorização. "Pensamos muito em falar sobre nossa dor, mas elas estão agredindo nossa moral e nossa saúde. Sobre as acusações de venda feita à revelia, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios. Mais tarde reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa, aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Absolutamente tudo, documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família", dizem eles.

Ex-empresário de Larissa Manoela defende os pais dela

O empresário Marcelo Germano, que foi quem descobriu a atriz Larissa Manoela ainda na infância, resolveu se pronunciar sobre a polêmica familiar que ronda a vida da jovem artista nos últimos tempos. Depois da carta aberta que os pais dela divulgaram no programa Fofocalizando, do SBT, ele escreveu um depoimento no Instagram para defender os pais da atriz.

"Como pai profissional e descobridor de Larissa Manoela posso garantir que tudo o que está sendo falado sobre os pais de Larissa Manoela Gilberto e Silvana são inverdades. Descobri Larissa Manoela aos 4 anos de idade e acompanhei toda a história de nossa atriz. Uma vez comentei pra Larissa que meu amor por ela é incondicional mas hoje vou reformular o que falei na época. Nosso amor por ela é condicional, pois não aceitamos que alguém destrua a carreira de uma menina que é o fenômeno de todo o Brasil", disse ele.

E completou: "A verdade será revelada e vamos proteger a integridade de nossa filha profissional. Até o momento não tinha me pronunciado por respeito que tenho pelos pais de Larissa mas neste momento precisamos que todos saibam a única verdade que existe. Os pais de Larissa Manoela jamais prejudicaram a própria filha e ela está sendo manobra de manipulação. Aqui estou em oração para que Deus possa fazer Larissa não esquecer os princípios de honrar pai e mãe".