Kelly Key ganha elogios ao passar por transformação no visual: "Ficou maravilhosa"

A cantora Kelly Key decidiu escurecer os fios e ganhou elogios ao mostrar a transformação em seu visual

Kelly Key (40) está no Brasil e aproveitou para mudar o visual! Nesta quarta-feira, 5, a artista impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança que realizou em suas madeixas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo em que aparece em um salão de beleza, passando por uma grande transformação, e ganhou elogios ao mostrar o resultado.

"Cabelo novo? Temos!", escreveu a artista, que decidiu abandonar os fios loiros e apostar em um tom um pouco mais escuro.

A mudança foi elogiada pelos internautas nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Ficou muito perfeita e diva. Amei", afirmou outra. "Maravilhosa é ela", escreveu uma fã. "Perfeito. Ficou maravilhosa", falou mais uma.

Confira a transformação no visual de Kelly Key:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key ostenta tanquinho

Recentemente, Kelly Key arrancou suspiros dos admiradores ao compartilhar um clique bem ousado em suas redes sociais. Para se despedir do verão, a artista publicou no Stories de sua conta no Instagram, uma foto onde aparece tomando sol em cima de um jatski em alto-mar, em sua viagem para Angola.

Para a ocasião, a musa elegeu um biquíni amarelo, que deixou em destaque a tatuagem do quadril e ressaltou toda sua boa forma. De ladinho, a loira deixou à mostra as pernas torneadas, a barriga sequinha e os seios durinhos.

