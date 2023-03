De fio-dental, Kelly Key posa de ladinho em jetski e ostenta barriga tanquinho

Cantora Kelly Key deixa tatuagem do quadril à mostra ao compartilhar clique com biquíni fininho

Maravilhosa! No início da manhã desta quarta-feira, 22, Kelly Key (40) arrancou suspiros dos admiradores ao compartilhar um clique bem ousado em suas redes sociais.

Para se despedir do verão, a artista publicou no Stories de sua conta no Instagram, uma foto onde aparece tomando sol em cima de um jatski em alto-mar, em sua viagem para Angola.

Para a ocasião, a musa elegeu um biquíni amarelo, que deixou em destaque a tatuagem do quadril e ressaltou toda sua boa forma. De ladinho, a loira deixou à mostra as pernas torneadas, a barriga sequinha e os seios durinhos.

Vale lembrar que recentemente Kelly Key causou alvoroço na web mostrar a sua barriga trincada durante o treino na academia.

VEJA O STORY DE KELLY KEY:

Foto: Reprodução/Instagram

Aos 40 anos, Kelly Key choca com gominhos na barriga

A cantora Kelly Key impressionou ao compartilhar fotos recentemente curtindo uma piscina luxuosa em Angola, onde está morando atualmente com a família.

Adepta a um estilo de vida saudável, com treinos e dieta todos os dias, a loira mostrou que está com o corpo mega desenhado. De biquíni, ela deixou à mostra sua barriga e ostentou seus gominhos saltando no abdômen.

Nos comentários do post, os internautas logo ficaram admirados com a boa forma da artista. "40 anos e perfeita né? Maravilhosa", escreveu uma fã. "Meu sonho chegar nos 40 com esse corpo", falaram outros.