Aos 40 anos, Kelly Key ostenta os músculos do abdômen em vídeo na academia

Kelly Key deixa a barriga trincada à mostra em look pink na academia e revela como é o seu treino para conquistar o abdômen perfeito

A cantora Kelly Key (40) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao mostrar a sua barriga trincada durante o treino na academia. A estrela fez um vídeo com a sua rotina de treino e fez questão de ostentar o abdômen definido.

Em um trecho do vídeo, a artista deu um zoom no adômen perfeito e exibiu seus músculos definidos. Além disso, ela apareceu fazendo vários exercícios nos aparelhos da academia.

"Com 40 anos eu aprendi que cuidar do corpo é essencial para uma vida saudável e feliz. E para alcançar meus objetivos, eu conto com a ajuda de profissionais! Com a orientação certa, consigo treinar com segurança e obter resultados cada vez melhores. Não subestime o poder de um bom treinador, ele pode fazer toda a diferença na sua performance!", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key sofre golpe nas redes sociais

Na tarde de quinta-feira, 22, a cantora Kelly Key usou suas redes sociais para desabafar, pois descobriu que seu nome estaria sendo usado em um golpe! A famosa alertou os milhões de seguidores que não teria mudado seu número de telefone e que estariam usando sua identidade para conversar por outro perfil.

“Tem gente mandando mensagem com um número que não é meu para pessoas da minha família, amigos, se passando por mim”, começou a cantora, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, abrindo seu coração e se lamentando pela situação que está passando.

“Eu não mudei meu número de WhatsApp e isso é fake, tá?”, afirmou a artista, reforçando ainda mais. “Fiquem atentos. Quem é da minha família sabe porque nós temos um código secreto”, completou o desabafo. Na legenda dos stories ela ainda escreveu: “Atenção, tem gente se passando por mim no WhatsApp! Meu número não mudou”, para aqueles que não pudessem ouvir o que ela falava no vídeo.