Kelly Key faz pose e revela tatuagem secreta ao usar roupa de banho

Empinando curvas saradas, Kelly Key faz revelação de tatuagem 'secreta' ao aparecer e roupa de banho em ensaio; veja o registro

A cantora Kelly Key mostrou suas curvas saradas e até revelou uma tatuagem escondida em um local 'secreto'. Nesta quarta-feira, 13, a famosa compartilhou o registro do ensaio usando roupa de banho e chamou a atenção.

Vestindo um biquíni verde, de modelo de cintura alta, a loira empinou seu corpaço torneado e exibiu a a tatuagem na região lateral do bumbum. Com os cabelos molhados, a artista fez todo um estilo e esbanjou beleza.

"Tá chegando o verão. Compartilhe comigo nos comentários o que o verão desperta em cada uma de vocês!", disse ela sobre a estação mais quente do ano. Nos comentários, os internauta encheram a musa de elogios. "Cada dia mais gata", admiraram os fãs. "Linda", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Kelly Key impressionou ao se exibir na piscina do prédio luxuoso onde mora em Angola com a família. Recentemente, Kelly Key tomou um susto ao receber uma ligação da escola de seu filho caçula. Na ocasião ele sofreu um acidente e ela precisou comparecer no colégio para buscá-lo.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.