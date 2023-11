Kelly Key faz desabafo após o filho se acidentar: 'Coração aperta'

Após filho sofrer acidente escolar, Kelly Key faz desabafo e abre o coração sobre desafios da maternidade

A cantora Kelly Key fez um novo desabafo após o filho caçula, Artur Freitas, de 6 anos, sofrer um acidente na escola nesta terça-feira, 21. Um dia depois do susto, a loira escreveu um longo texto sobre as dificuldades de cada fase da maternidade.

Mãe de três, a artista, que mora em Angola com o marido, Mico Freitas, e o herdeiro mais novo, enquanto os mais velhos estão em Portugal estudando, falou sobre as adversidades de cada fase da criação.

"Sobre os desafios da infância e ao mesmo tempo, os desafios da maternidade. Ontem o Artur caiu na escola abriu o supercílio e corremos para o buscar assim que nos avisaram. Tem meu relato no álbum. E também como amanhecemos hoje! É só arrastar para o lado", começou dizendo e exibindo os registros.



"É em momentos como este que a maternidade se mostra em sua forma mais crua e real - um misto de preocupação, amor incondicional e a constante lembrança de que nossos pequenos estão crescendo, explorando e aprendendo. Cada tropeço e cada machucado, é parte dessa jornada incrível, tanto para eles quanto para nós, pais, que enquanto cuidamos de suas feridas físicas, aprendemos a curar também as nossas próprias inseguranças e medos, fortalecendo o vínculo e a compreensão mútua!", desabafou.



Kelly Key continuou o texto: "Aaaaaiii maturidade, se você já estivesse aqui antes… Por que você demora para chegar!? Ter sido mãe em fases completamente diferentes me faz ver isso com tanta clareza hoje… A compreensão dos fatos torna tudo mais esclarecido! Mesmo nesses momentos tão conturbados. Hoje estou muito mais preparada para compreender esses processos…".



"Sou grata até nesses momentos que meu coração aperta, pois eles me ensinam a resiliência, a paciência e a profundidade do amor incondicional. Cada dificuldade enfrentada é uma lição valiosa, um passo na construção de uma família forte e unida! Que Deus nos mantenha protegidos, blindados! A maternidade é essa constante montanha-russa de emoções que eu não trocaria por nada neste mundo", finalizou a reflexão sobre ser mãe.

Nesta terça-feira, 21, a artista tomou um susto após receber uma ligação da escola avisando que Artur havia se acidentado. A loira saiu correndo da academia com o seu esposo para encontrar o herdeiro, que bateu a cabeça e fez um pequeno corte na região.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.