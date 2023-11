Juliana Paiva impressiona ao exibir novo visual: "Nunca estive tão loira"

A atriz Juliana Paiva passou por uma transformação radical em seu visual e ganhou elogios dos seguidores das redes sociais

Juliana Paivaestá de visual novo! A atriz passou por uma transformação radical em seu cabelo e mostrou o resultado para os seus seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 23.

No vídeo postado no feed do Instagram, a artista aparece com os fios escuros e longos. Depois, ela divide detalhes do momento em que o profissional, Anderson Couto, corta seu cabelo um pouco abaixo dos ombros e começa a clarear as mechas.

Ao exibir o resultado final, Juliana contou que a mudança é por causa de sua nova personagem, mas não revelou qual será seu novo trabalho. "Vem Novidade Por Aí! Mais uma mudança de visual provocando uma nova visão sobre mim e dando formato a uma nova vida para a arte! Nunca estive tão loira! E aí, gostaram dessa nova versão!? Qual será a personalidade dessa nova personagem? Façam suas apostas! Transformação feita pelo incrível Anderson Couto", escreveu a artista.

Os fãs amaram a transformação e rasgaram elogios. "Nossa, tá belíssima", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Tá linda", escreveu Ana Clara. "Maravilhosa", falou uma seguidora. "Aposto que a personagem será uma vilã cheia de glamour e poder", opinou uma fã sobre o possível novo trabalho da artista.

Homenagem comovente ao pai

No dia 6 de novembro, a atriz Juliana Paiva usou as redes sociais para homenagear seu pai, que completaria mais um ano de vida. Seu Gilmar morreu em setembro de 2019, aos 64 anos, em decorrência de um infarto. No Instagram, a artista recordou uma foto dois juntos, e se declarou.

"Amor da minha vida! Hoje o céu está em festa comemorando o seu aniversário! Meu pai, meu melhor amigo daqui até a eternidade! Te emano muita luz e te celebro todos os dias! Estamos juntos pra sempre! Fora a saudade, a paz que eu sinto ao pensar em você do outro lado me traz a certeza de que está bem! E sei que o melhor presente que eu posso te dar é seguir vivendo da forma mais plena possível! Te amo infinito!! 'Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só'", escreveu ela. Confira a postagem!