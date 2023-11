Juliana Paiva recorda foto com o pai e presta comovente homenagem: "Juntos pra sempre"

A atriz Juliana Paiva prestou uma homenagem especial no dia em que seu pai faria aniversário

A atriz Juliana Paivausou as redes sociais para homenagear seu pai, que faria mais um ano de vida nesta segunda-feira, 6. Seu Gilmar morreu em setembro de 2019, aos 64 anos, em decorrência de um infarto. No Instagram, a artista recordou uma foto dois juntos, e se declarou.

"Amor da minha vida! Hoje o céu está em festa comemorando o seu aniversário! Meu pai, meu melhor amigo daqui até a eternidade! Te emano muita luz e te celebro todos os dias! Estamos juntos pra sempre!", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Juliana falou sobre a saudade que sente do pai. "Fora a saudade, a paz que eu sinto ao pensar em você do outro lado me traz a certeza de que está bem! E sei que o melhor presente que eu posso te dar é seguir vivendo da forma mais plena possível! Te amo infinito!! 'Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só'", finalizou.

Os fãs da atriz deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Pra sempre conectados pelo amor", disse o professor de dança Justin Neto. "Que Deus o tenha em bom lugar. Para sempre", escreveu uma seguidora. "Tenho certeza que onde ele estiver, ele sente muito orgulho de você, deixou uma filha maravilhosa no mundo", falou uma fã.

Vale dizer que Juliana vai retornar à Globo após o fim de seu contato fixo. Segundo o jornal 'O Globo', ela estará no elenco de 'A Vovó Sumiu', próxima novela das sete do autor Daniel Ortiz , que estreia em 2024. A última novela da atriz na emissora foi 'Salve-se Quem Puder' (2020-2021).

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Juliana Paiva abre detalhes de namoro com empresário

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Juliana Paiva abriu uma exceção no dia do aniversário do namorado, o empresário Danilo Partezani. Para celebrar a ocasião, ela compartilhou vários registros raros com uma declaração completamente apaixonada para o amado, além de revelar vários detalhes da relação.

"Te amo tanto aniversariante, que alegria poder compartilhar a vida com você! O que embarca junto nas minhas loucuras de última hora, o namorado mais carinhoso, o parceiro de vida, os olhos que me encantam e me entendem, a palavra na hora certa, os papos profundos sobre espiritualidade, o encaixe perfeito. Te desejo o mundo de possibilidades e que nesse possamos somar e potencializar com a força do amor! Você é luz, Dan! Deus te abençoe sempre!", disse ela na ocasião. Veja a publicação!