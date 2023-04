Juliana Paiva abre detalhes de namoro com empresário: “Encaixe perfeito”

Apaixonadíssima, a atriz Juliana Paiva faz declaração romântica para comemorar o aniversário do namorado

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Juliana Paiva (30) abriu uma exceção nesta quinta-feira, 20. É que hoje é o aniversário do namorado da artista, o empresário Danilo Partezani, e para celebrar a ocasião, ela compartilhou vários registros raros com uma declaração completamente apaixonada para o amado, além de revelar vários detalhes da relação.

Em clima de romance, Juliana abriu um álbum de fotos e vídeos de momentos especiais ao lado do companheiro, como ligações em vídeo, treinos, shows e vários outros passeios juntinhos. Na legenda, a atriz se derreteu: “Te amo tanto aniversariante, que alegria poder compartilhar a vida com você!”, ela iniciou o texto repleto de carinho.

A atriz ainda listou várias qualidades do namorado e até revelou detalhes íntimos do relacionamento: “O que embarca junto nas minhas loucuras de última hora, o namorado mais carinhoso, o parceiro de vida, os olhos que me encantam e me entendem, a palavra na hora certa, os papos profundos sobre espiritualidade, o encaixe perfeito”, ela contou.

“Te desejo o mundo de possibilidades e que nesse possamos somar e potencializar com a força do amor! Você é luz, Dan! Deus te abençoe sempre!”, Juliana concluiu o texto especial. Nos comentários, os seguidores vibraram com os pombinhos: “Lindos demais”, disse uma admiradora. "Tão feliz em ver a sua felicidade", disse mais uma.

Quem é o novo namorado de Juliana Paiva?

No início deste ano, a atriz Juliana Paiva assumiu romance com Danilo Partezani, apontado como seu affair desde outubro do ano passado. Nascido em Campinas, São Paulo, o dono do coração da artista é empresário e arquiteto, com formação em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, além disso, ele é fundador de uma empresa de sustentabilidade e design e mantém a vida longe dos holofotes.