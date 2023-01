Empresário e palmeirense: Saiba mais sobre o novo namorado de Juliana Paiva

Danilo Partezani já era apontado como affair de Juliana Paiva desde outubro do ano passado; na época, os dois apareciam em fotos juntos

Juliana Paiva (29) despertou curiosidade dos fãs ao revelar quem é seu novo amor neste domingo, 1º. A artista assumiu publicamente o romance com Danilo Partezani, apontado como seu affair desde outubro do ano passado. Mas quem é o novo dono do coração da atriz?

Danilo é empresário e arquiteto, nascido na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC. Além disso, ele também é pós-graduado em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

O novo amor da atriz é fundador de uma empresa de sustentabilidade e design, criada em 2018, que replica prédios padronizados. Nas redes sociais, onde tem pouco mais de 4.100 seguidores, ele costuma compartilhar cliques de viagens, sua rotina ao lado da família e do cãozinho, seu time do coração —o Palmeiras— e também mostra seu lado profissional.

Ele já havia publicado alguns registros ao lado da ex-estrela da Globo, antes de ela assumir a relação em seu Instagram. "Amando, crescendo, buscando e encontrando em si e um no outro o sentido de uma existência plena de compartilhar. A unidade de duas energias complementares e oposta formam um encaixe perfeito para co-criar tudo que desejamos. Que nossa jornada seja linda, leve e eterna!", escreveu ele, em uma foto compartilhada em novembro, durante a Copa do Mundo.

Juliana assumiu a relação em uma publicação no Instagram, para comemorar o Ano Novo. No registro, os dois apareceram aos beijos em nova foto durante a noite de réveillon. Além disso, eles posaram ao lado dos amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Na legenda, ela afirmou: "Um maravilhoso 2023! Que seja um dos melhores anos de nossas vidas! Saúde e as melhores energias para todos! A esperança se renova... Que tudo o que for bom se potencilize e chegue até nós."

Paiva não assumia um relacionamento desde o ano de 2019, quando terminou com o ator Nicolas Prattes (25). Os dois trabalharam juntos na novela O Tempo Não Para, trama das 19h da Globo, e interpretavam o casal de protagonistas.