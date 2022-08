Juliana Paes faz topless ao surgir deitada na cachoeira: ''Gatona''

Atriz Juliana Paes esbanjou beleza e corpaço escultural ao posar em cachoeira da Chapada dos Veadeiros

Redação Publicado em 11/08/2022, às 07h40

A atriz Juliana Paes (43) encantou ao compartilhar novas fotos deslumbrantes curtindo a Chapada dos Veadeiros. Nesta quinta-feira, 11, a famosa chamou a atenção ao mostrar alguns cliques de biquíni arrasadores que fez no local.

Em um dos registros, a artista apareceu deitada em uma pedra e roubou a cena ao exibir suas curvas perfeitas fazendo topless com plenitude. Nos outros cliques, Juliana Paes deu um show de boa forma ao surgir de biquíni branco e um outro preto ao lado das amigas.

"Esse lugar não cabe em legendas… só amor e bons sentimentos por aqui! @lealfortes@femacedocastro obrigada pela experiência tão especial!", disse a musa sobre os momentos no lugar com a natureza.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encherem a famosa de muitos elogios. "Gatona", admiraram os fãs. "Que lindo", falaram outros ao verem os cliques.

Além de impressionar com suas fotos de biquíni, Juliana Paes vem dando o que falar com seus looks para participar do Caldeirão. Na última semana, ela surgiu arrasadora ao apostar em um macacão nude brilhante, que, apresar de ter certo movimento, deixou as curvas da famosa desenhadas por ser justinho ao corpo.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Tempos atrás, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco da decoração de uma das salas de sua mansão. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo os móveis do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão e em algumas paredes, a sala principal da artista ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

