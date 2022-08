Juliana Paes exibe bumbum desenhado em macacão brilhante

Atriz Juliana Paes arrasou na escolha do look para o 'Caldeirão' mostrando seu corpaço

Redação Publicado em 05/08/2022, às 14h01

A atriz Juliana Paes (43) caprichou em mais um look para gravar o Caldeirão. Nesta quinta-feira, 04, a artista compartilhou fotos da produção feita para o último programa e impressionou com a escolha da roupa.

Usando um macacão de cor nude, com certa transparência e cheio de brilhos, Juliana Paes deixou seu corpaço torneado em evidência. Apesar de a peça ter um pouco de movimento, na região do bumbum ela deixou as curvas da famosa desenhadas.

"Quinta é dia de mostrar o look do #Caldeirola, quem já percebeu? Eu amo! Espero que gostem desse também...", falou sobre gostar de se arrumar de forma especial para aparecer na atração de sábado à tarde.

Ao surgir deslumbrante nos cliques, a ex-global fixa arrancou elogios dos internautas. "Deusa demais", admiraram os fãs. "Diva", disseram outros.

Ainda recentemente, Juliana Paes impressionou ao exibir suas pernas torneadas em um vestido pink micro.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Recentemente, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco de uma das salas de sua mansão. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo a decoração do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão em algumas paredes, a sala principal de Juliana Paes ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

