Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Atriz Juliana Paes gravou cantinho de seu lar e impressionou com decoração

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 14h43

A atriz Juliana Paes (43) impressionou ao mostrar um pouco de uma das salas de sua mansão.

Nesta terça-feira, 28, a artista publicou vídeos exibindo um pouco da decoração do cômodo e chamou a atenção com o estilo do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão e em algumas paredes, a sala principal de Juliana Paes ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

Orgulhosa de seu lar, a atriz comentou. "Olha que lindo, gosto tanto da minha sala", declarou ela ao dizer que seu arquiteto já estava com novas ideias.

Além do bom gosta para casa, a famosa vem arrasando com seu estilo nos looks. Nesta segunda-feira, 27, ela roubou a cena ao apostar em um vestido nude bem colado para marcar presença no Encontro de surpresa.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua casa; veja as fotos: