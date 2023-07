Juju Salimeni impressiona ao surgir com look ousado: "Mulher belíssima"

A musa fitness Juju Salimeni ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir com look ousado na web

A musa fitness e influenciadora digital Juju Salimeni chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 17, ao compartilhar um novo clique exibindo seu corpão escultural.

No feed do Instagram, a famosa publicou um ensaio fotográfico em que aparece usando um look colorido: um top e uma saia com uma abertura na lateral, e uma sandália rosa. A produção deixou em destaque a cintura definida e as pernas torneadas de Salimeni.

Já na legenda da publicação, a influencer deixou uma reflexão. "Quem me conheceu há algum tempo, mal me conhece hoje. Feito a lua, mudo pra caber em mim. Na sociedade que tudo finge, eu tudo mostro. Meu florescer é eterno. Onde estiver, eu broto", disse ela.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Mulher belíssima", afirmou um fã. "Deusa", falou mais uma. "O corpão dessa musa", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Juju radicalizou o visual e abandonou o time das loiras. Nas redes sociais, ela mostrou a transformação do visual e ficou surpresa ao comparar o antes e depois da mudança dos fios. "E veio aí! Eu sei que muita gente ama meu cabelo loiro, mas o castanho tem meu coração. Eu amo esse tom! Morena by Eder Fernando", escreveu.

Confira a publicação:

Vestido com recorte estratégico

A musa fitness Juju Salimeni elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. No último final de semana, a estrela registrou a sua boa forma impecável ao surgir com um vestido ousadíssimo.

A beldade surgiu com um vestido preto com recorte estratégico na região do decote e do abdômen. Tanto que o modelito deixou à mostra o corpaço definido da musa. "Você é amada. Você tem muito valor. Você é incrível. Não importa quanta gente já tenha te feito acreditar no contrário. Você é coração. (Texto de Thamires Hauch)", disse ela ao compartilhar um texto sobre autoestima.