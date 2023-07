Juju Salimeni aposta em vestido com recorte estratégico e capricha nas poses

Com novo visual, Juju Salimeni ostenta sua beleza impecável em ensaio fotográfico ousado

A musa fitness Juju Salimeni elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. No último final de semana, a estrela registrou a sua boa forma impecável ao surgir com um vestido ousadíssimo.

A beldade surgiu com um vestido preto com recorte estratégico na região do decote e do abdômen. Tanto que o modelito deixou à mostra o corpaço definido da musa.

Na legenda, ela compartilhou um texto sobre autoestima. "Você é amada. Você tem muito valor. Você é incrível. Não importa quanta gente já tenha te feito acreditar no contrário. Você é coração. (Texto de Thamires Hauch)", disse ela.

Há pouco tempo, Juju Salimeni mudou o visual. Ela se despediu do cabelo loiro e aderiu ao visual completamente castanho. Com uma nova cor de cabelo e com os fios aparentemente maiores que antes, ela surpreendeu. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou um vídeo em que aparece exibindo a transformação do novo visual em um salão de beleza em São Paulo. Nas imagens, Juju ficou surpresa ao comparar o antes e depois da mudança dos fios.

"E veio aí! Eu sei que muita gente ama meu cabelo loiro, mas o castanho tem meu coração. Eu amo esse tom! Morena by Eder Fernando", escreveu na legenda ao mostrar que agora faz parte do time das morenas iluminadas.

Macacão explode e Juju Salimeni fica nua em treino nos EUA: 'Pelada'

No início do mês,Juju Salimeni passou por um perrengue daqueles enquanto treinava em uma academia nos EUA. Acontece que a ex-panicat compartilhou o vídeo do episódio, em que ficou nua ao ter seu macacão aberto sem querer. A peça de zíper abriu enquanto ela estava realizando um exercício para os braços. Concentrada na série, ela foi pega de surpresa pela roupa.

"O dia que eu fiquei pelada na academia. Já aconteceu com vocês?", publicou Juju Salimeni o registro de quando o look "explodiu", deixando-a com os seios à mostra. Sem causar alarde, ela logo fechou o macacão e fingiu que nada havia acontecido.