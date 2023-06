João Guilherme leva seguidores à loucura ao surgir sem camisa: “Que sabor”

O ator João Guilherme causou comoção nas redes sociais ao surgir em nova foto sem camisa em viagem a Paris

Nesta quarta-feira, 21, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto sensual durante sua viagem a Paris. O ator surgiu sem camisa aproveitando a manhã francesa.

O astro da série “De Volta Aos 15” apareceu espreguiçando descamisado na varanda do seu quarto de hotel. João usava na parte de baixo uma espécie de saia. A boa forma e corpo musculoso do artista ficaram em evidência, bem como suas tatuagens.

“Boa noite, Brasil”, escreveu o filho do cantor Leonardo em francês na legenda da foto muito elogiada pelos seguidores.

Os fãs de João adoraram a foto e fizeram chover elogios nos comentários da publicação! “Até o sovaco do menino é bonito”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Lindo, amor”. Um admirador ainda escreveu: “Que sabor”.

“Ai jotinha, tô fraco”, ainda brincou um fã. Outra seguidora ainda comentou: “Pelo amor de Deus”. E outro admirador escreveu: “Que homem”.

Esta não é a primeira vez que João deixa a internet em polvorosa ao surgir descamisado. Nesta última terça-feira, 20, o ator surgiu descamisado em fotos no espelho e recebeu diversos elogios. Mostrando o peitoral sarado e tatuado, João ainda provocou os fãs na legenda das fotos: “Semana quente por aqui”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Será?

Recentemente, João Guilherme se viu envolto em rumores que diziam que ele estaria vivendo um affair com a atriz brasileira Bruna Marquezine. O ator já teria até visitado a casa da atriz no Rio de Janeiro, de acordo com informações do programa ‘Fofocalizando’.

Vale lembrar que João já se envolveu romanticamente com diversas famosas. Ele já comentou publicamente que já ficou com influenciadoras como Duda Reis e Flávia Pavanelli. Porém, o astro teve namoros duradouros com a atriz Larissa Manoela e a influenciadora Jade Picon.