Sem camisa, João Guilherme exibe peitoral tatuado e provoca: “Quente”

Em meio aos boatos de romance com Bruna Marquezine, João Guilherme deixa o peitoral sarado à mostra em selfie ousada

O ator João Guilherme está curtindo uma temporada na Europa! Nesta terça-feira, 20, o filho do cantor Leonardo elevou a temperatura das redes sociais ao publicar um clique ousado em sua passagem por Paris, na França. Sem camisa, o suposto affair de Bruna Marquezine deixou o peitoral sarado repleto de tatuagens à mostra.

Além da foto em que aparece descamisado e coberto de joias no espelho do banheiro do hotel, João também adicionou alguns outros cliques para mostrar detalhes da viagem. Na capa do álbum compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o ator dá um show de estilo ao aparecer de calça jeans cargo, camiseta larga e uma bolsa descolada.

Na sequência, João também posou no espelho de um restaurante, além de tirar uma selfie usando uma jaqueta marrom no banheiro do avião durante o voo para o país europeu: “Jota in Paris, temporada 1”, o ator brincou na legenda do clique e provocou os fãs: “Semana quente por aqui!”, ele escreveu.

Amigos e fãs do ator foram à loucura com os registros e deixaram vários elogios: “Menino bonito, sucesso”, desejou uma admiradora. “Eu te acho incrível”, disse mais uma. “Que homem lindo, Jesus”, se derreteu uma terceira. “Dono do meu coração”, disparou uma seguidora.

Mas parece que o coração de João Gui já tem uma dona também! De acordo com o colunista Thiago Sodré em conversa com o Fofocalizando, o ator estaria se envolvendo com Bruna Marquezine há um tempo. Vale lembrar que antes do suposto envolvimento com a atriz, ele namorou a influenciadora e ex-BBB Jade Picon por cerca de três anos.

