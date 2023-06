João Guilherme estaria vivendo romance com Bruna Marquezine; relembre outros affairs do ator

João Guilherme (21) e Bruna Marquezine (27) tem dado o que falar na web desde o surgimento dos rumores de que os dois teriam engatado um romance. De acordo com informações do programa Fofocalizando da última sexta-feira, 16, os dois estariam se conhecendo melhor. O relacionamento, porém, não seria o primeiro do ator. Relembre os affairs de João Guilherme antes de Bruna Marquezine.

O primeiro relacionamento público de João Guilherme foi com Larissa Manoela (22), quando os atores tinham 13 e 14 anos, respectivamente. Os dois faziam parte do elenco de Cúmplices de um Resgate e engataram um namoro em 2015. No fim do ano seguinte, o casal anunciou o término após um ano de namoro. Na época, a atriz compartilhou nas redes sociais: "Hoje, o casal Jolari fechou um ciclo. Foram um ano, dois meses e 20 dias de tantas aventuras, tantos sorrisos, gargalhadas, lágrimas, viagens, voos, shows, cenas, todas as datas comemorativas (todas) e até outro país. Muita coisa aconteceu. Coisas difíceis de esquecer e outras que não valem a pena serem lembradas".

Jade Picon (21) foi outra famosa que namorou João Guiherme. O casal anunciou o romance em setembro de 2018 e, por três anos, viveu um relacionamento sério. "Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim. Eu amei dividir esses últimos 3 anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo", relatou o ator sobre o fim da relação em 2021, nas redes sociais.

Leia também: Bruna Biancardi vai sair do Brasil? Entenda projeto em meio à confusão com Neymar