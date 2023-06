Bruna Marquezine está vivendo romance secreto com João Guilherme: "Muito em comum"

Bruna Marquezine está vivendo romance com o filho de Leonardo; entenda os detalhes

Um novo casal está começando a vingar nos últimos dias: Bruna Marquezine e João Guilherme. Segundo informações do programa Fofocalizando desta sexta-feira, 16, os dois estão se conhecendo melhor.

Quem contou a história foi a jornalista Gaby Cabrini, que conversou com uma amiga da famosa que entregou a história. "Estão conhecendo melhor, eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", disse ela.

Ela ainda disse que os dois se aproximaram por assuntos em comum. "Ele é divertido, bonito e que ele chamou a atenção da Bruna pelo humor e pelo interesse dele por moda, por vários assuntos. Estão se conhecendo melhor", disse.

No Dia dos Namorados, a atriz usou suas redes sociais para brincar com o feriado dos apaixonados. Em meio a boatos de um possível affair com seu par romântico em Besouro Azul, o ator Xolo Maridueña, a famosa publicou algumas piadas sobre o feriado, que está passando solteiríssima e sem pretendentes.

Através de uma sequência de vídeos compartilhados em seus stories de seu perfil oficial no Instagram que viralizaram bastante, a atriz compartilhou diversos memes sobre o Dia dos Namorados, além de cobrar para um dia bem específico ser criado.

“Quando é o dia dos ficantes sérios?”, questionava a publicação compartilhada por Bruna. Além disso, alguns posts como “Vocês fazem repescagem de ficante?” e “Dois meses curtindo meus stories. Bodas de intenções”, foram compartilhados pela atriz.

Bruna Marquezine protagoniza série com ator nacional

Nem só de carreira internacional vive Bruna Marquezine! A atriz também dará vida a uma personagem nas telinhas brasileiras. Ela e Sérgio Malheiros se encontraram no set da série 'Amor da Minha Vida', do serviço de streaming Star+ Brasil, como os personagens ‘Bia’ e ‘Victor’. O ator até divulgou algumas imagens dos bastidores da série. Confira!