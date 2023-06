Sergio Malheiros e Bruna Marquezine surgem nas primeiras fotos de nova série

Sergio Malheiros abre álbum de fotos com Bruna Marquezine nos bastidores de novo trabalho audiovisual deles: 'Estava mega ansioso'

O ator Sergio Malheiros e a atriz Bruna Marquezine trabalharam juntos! Sucessos na TV desde que são crianças, os dois se encontraram no set da série Amor da Minha Vida, do Star+ Brasil. Nesta terça-feira, 6, o rapaz mostrou as primeiras fotos deles nos bastidores das gravações.

Na legenda, ele ainda brincou ao citar os personagens de sucesso deles durante a infância. “Eu estava mega ansioso para contar para vocês sobre meu novo trabalho: 'Amor da Minha Vida'. A série conta a história das aventuras amorosas de Salete e Raí. Quer dizer, Bia e Victor. Dizem que estreia em 2024. Só no Star+, claro”, disse ele.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com o encontro deles na telinha. “Tão lindos”, disse um seguidor. “Fofos demais! Estou ansiosa para assistir”, afirmou outro. “Amizade de milhões”, comentou mais um.

Há pouco tempo, Bruna Marquezine foi flagrada com um visual despojado durante uma tarde no shopping. A estrela foi vista enquanto comida biscoitos em seu passeio noturno. Para a ocasião, ela escolheu um look descontraído. A musa foi fotografada com bermuda jeans, camisa branca e tênis branco. Além disso, a morena exibiu seu cabelo natural solto e ondulado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Malheiros (@sergio_malheiros)

Bruna Marquezine usa look com recortes estratégicos

A atriz Bruna Marquezine (27) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu novo look. A beldade surgiu deslumbrante ao usar um vestido nada básico e esbanjou sensualidade ao ostentar suas curvas impecáveis.

A estrela apostou em um vestido preto justíssimo ao corpo e com recortes estratégicos, que deixaram em evidência o decote invertido dela e também a região do quadril. O look é da grife italiana Andrea Adama e custa cerca de R$ 5.075. Para completar o visual, ela apostou em uma bolsa da grife Benedetta Bruziches, que é avaliada em R$ 8.519.