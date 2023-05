Bruna Marquezine dispensa a calcinha ao usar look com recortes estratégicos

Bruna Marquezine quase mostra demais ao apostar em vestido de R$ 5 mil e recortes bem localizados

A atriz Bruna Marquezine (27) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu novo look. A beldade surgiu deslumbrante ao usar um vestido nada básico e esbanjou sensualidade ao ostentar suas curvas impecáveis.

A estrela apostou em um vestido preto justíssimo ao corpo e com recortes estratégicos, que deixaram em evidência o decote invertido dela e também a região do quadril. O look é da grife italiana Andrea Adama e custa cerca de R$ 5.075. Para completar o visual, ela apostou em uma bolsa da grife Benedetta Bruziches, que é avaliada em R$ 8.519.

Nos comentários do post, os fãs se derreteram em elogios para ela. “Ser bonita assim deveria ser crime”, declarou um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, afirmou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

Bruna Marquezine celebra encontro com Zendaya

Nesta semana, a atriz Bruna Marquezine (27) fez a alegria dos fãs ao mostrar que se encontrou com a a atriz norte-americanaZendaya (26). As duas famosas estiveram presentes na Comic Con, nos Estados Unidos, onde a brasileira foi para divulgar o filme Besouro Azul, da DC Comics.

Bruna ainda ganhou o follow da atriz famosa por viver papéis em filmes e séries como Euphoria, Homem-Aranha, Duna. A brasileira mostrou nos stories de seu perfil oficial no Instagram as fotos ao lado da namorada de Tom Holland, se derretendo completamente pela companheira de profissão. “Essa foi a melhor parte”, disse Bruna.