João Guilherme passa perrengue em padaria e web reage: “Acidente chique”

O ator João Guilherme compartilhou perrengue que passou em padaria e divertiu seus fãs nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 1, João Guilherme (21) divertiu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um perrengue que passou. O ator publicou uma foto mostrando a bagunça que fez por acidente em uma padaria.

A foto publicada mostrava João segurando seu celular caro todo molhado. Sua calça também estava toda molhada e o rosto do artista mostrava que ele estava claramente envergonhado. Na bancada da padaria, podia-se ver o que causou a confusão, um copo de suco estava derrubado.

“Eu sou do tipo que perde um suco de maracujá pra ficar calminho, derrubo tudo em mim e fico p*to de novo”, escreveu o filho do cantor Leonardo (59) na legenda da postagem, explicando o que ocorreu na padaria.

João vestia uma blusa de manga comprida de moletom azul escura de grife com uma blusa branca por baixo. O astro ainda usava um boné preto, calças pretas e um colar prateado.

Nos comentários, os fãs e seguidores do astro da série “De Volta Aos 15” se divertiram com a publicação, incluindo a atriz e amiga Maisa Silva (21) que deu risada. Porém, a maioria dos seguidores se identificaram com o artista.

“Posso nem te julgar, sou assim também”, escreveu uma seguidora nos comentários. E outro fã comentou: “Me identifico real”. E outro admirador disse: “O mood é esse”. Um outro seguidor escreveu: “Tô assim na semana das provas”. E outro fã declarou: “Acidente chique”.

Pai e filho!

Recentemente, o cantor Leonardo comentou em entrevista sobre uma proposta feita por João Guilherme para ele. O sertanejo contou, em uma conversa publicada nas suas redes sociais, que negou a sugestão do filho.

“Ontem ele olhou pra mim e falou: ‘e aí velhote, porque você não me deixa eu te vestir?’”, disse Leonardo contando sobre a conversa com o filho. O cantor ainda contou o que respondeu para João: "Eu um homem com 60 anos e ele queria que eu vestisse a roupa que ele estava, né? Eu falei: ‘não, eu acho que você tá muito lindo, mas é uma roupa para a sua idade’”.