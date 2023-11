Jade Picon causa comoção na web ao mostrar fantasia de Halloween em vídeo

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao revelar sua fantasia de Halloween em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 31, Jade Picon levou seus seguidores à loucura ao compartilhar em seu Instagram um vídeo em que revelava qual foi sua fantasia escolhida para passar o Halloween. A influenciadora causou comoção com um vídeo em que fazia uma transição de suas roupas normais para a fantasia que escolheu para comparecer a uma festa.

Ao início do clipe, a famosa surgia com um vestido transparente na praia. Com a peça transparente, era possível ver a roupa de banho preta. A atriz que interpretou a personagem Chiara na novela “Travessia” apareceu andando na beira da praia dublando a música “Mil Veces” da cantora Anitta.

Após a transição, o vídeo mostrava Jade esbanjando sensualidade com um vestido vermelho transparente com cortes estratégicos, batom vermelho e um acessório com chifres de diabo na cabeça.

“Sé que te gusta que somos así”, escreveu Jade na legenda do post citando um verso da mesma música que cantava no clipe. Nos comentários, Anitta elogiou: “Deslumbrante”. E o modelo Lucca Picon, que não tem nenhum parentesco com Jade, brincou sobre os ângulos do clipe: “Uma bunda do nada”.

Os seguidores também adoraram o vídeo de Halloween e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Desse jeito, você tem tudo que quer mesmo, Chiara! Linda”, elogiou uma fã. Outra seguidora opinou: “Amassou na transição”. Uma admiradora ainda comentou: “Ficou tudo”.

“A Jade roubou toda beleza do mundo só pra ela”, escreveu uma fã. Uma admiradora ainda elogiou: “É a mulher mias linda desse planeta Terra mesmo”. E uma página de fãs dedicada à Jade declarou: “Vermelho combina demais com você”.

Esta não é a primeira festa de Halloween que Jade comparece. Na semana passada, a famosa compareceu à festa de Dia Das Bruxas organizada por Giovanna Lancellotti no Rio de Janeiro. A influenciadora apostou em um conjunto composto por um cropped e saia pretos, para dar um toque de horror, colocou sangue falso na boca e no peito.

Fantasias assustadoras!

Jade não foi a única famosa que roubou os holofotes com sua fantasia. O casal de apresentadores Angélica Ksy e Luciano Huck apostaram em uma fantasia horripilante em que o comandante do “Domingão com Huck” surgia com a cabeça em uma caixa.

Quem também surpreendeu foi a filha mais nova dos apresentadores, Eva de 11 anos estava com uma fantasia composta por um vestido e uma maquiagem que lembrava o palhaço Pennywise do filme de terror “It”.