Lucca Picon é parente de Jade Picon? Saiba quem é suposto affair de Anitta

Com mesmo sobrenome de Jade Picon, Lucca Picon levantou suspeita de parentesco

Os rumores do romance de Anitta (29) com Lucca Picon (21) fizeram as buscas sobre um possível parentesco do ator com Jade Picon (21) dispararem na internet. Apesar do sobrenome em comum, os dois não são da mesma família. Natural de Santa Catarina, o rapaz é filho do surfista francês Miky Picon (43), ídolo mundial do esporte.

O nome do ator do filmeConfissões de Uma Garota Excluída, da Netflix, ficou em alta nas redes sociais nesse fim de semana depois dele e Anitta publicarem stories em quarto de hotel com a paisagem bem semelhante em Natal, no Rio Grande do Norte.

Os fãs da diva pop ficaram ainda mais empolgados com o possível affairquando o jovem subiu no trio elétrico do Carnatal. O moço fez vários cliques da artista enquanto ela se apresentava. O último relacionamento sério da carioca foi com o produtor musical norte-americano Murda Beatz (28).

Após o fim do namoro, Anitta escreveu alguns tweets sobre pessoas interesseiras e muitos viram como indireta para o ex. No início da semana passada, a cantora cancelou o seu show na 'Farofa da Gkay' depois de passar por complicações causadas pelo vírus Epstein-Barr.

Quem é Lucca Picon?

Nascido em Florianópolis, Lucca é filho do francês Miky Picon e da brasileira Lygia Namem. O catarinense começou a trabalhar como modelo ainda adolescente. Em 2018, ele morou na França para investir na carreira internacional.

Já em 2019, o rapaz fez sua estreia na televisão em Malhação: Toda Forma de Amar, a última temporada da novelinha adolescente, exibida na Globo entre os anos de 1995 e 2020. "Um dia estavam rolando entrevistas na minha antiga agência de modelos para descobrir possíveis atores, entre eles um teste para Malhação. Para a minha surpresa, eles me amaram acabaram me colocando na temporada que havia acabado de estrear", contou o jovem, em entrevista à Vogue.

Na sequência, Lucca participou de Confissões de Uma Garota Excluída, em 2021, filme protagonizado por Klara Castanho (22). Ainda na Netflix, ele se prepara para estrelar a segunda temporada de De Volta aos 15, que estreará no próximo ano.

Recentemente, o moço fez sua estreia nas novelas bíblicas em Todas as Garotas em Mim, da TV Record. Com mais de 253 mil seguidores no Instagram, o modelo compartilha em seu perfil cliques de seus trabalhos e também dos seus treinos na academia.

Veja algumas publicações:

